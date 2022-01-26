Среда, 26 Января 2022 13:07

АрмИнфо.Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян 25 января в рамках официального визита в Великое Герцогство Люксембург, в сопровождении ректора Люксембургского университета Стефана Палажа, посетил Люксембургский университет и ознакомился с научно-исследовательскими и образовательными программами учреждения. Министр Мирзоян встретился с руководством и преподавательским составом Люксембургского университета.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, коснувшись сотрудничества между двумя странами в научно-образовательной сфере, Арарат Мирзоян отметил, что это важное направление двусторонней повестки, которое закреплено в соглашении между правительством РА и правительством Люксембурга о сотрудничестве в сферах культуры, образования, молодежи и науки.

<Со дня основания десятки армянских студентов получили образование в Люксембургском университете, и количество граждан Армении, желающих учиться в этом заведении, постоянно растет. Надеюсь, что в результате переговоров между Ереванским государственным университетом и Люксембургским университетом будет подписан документ о сотрудничестве, который обеспечит правовые основы для обмена студентами и для совместных исследовательских программ>, - отметил глава внешнеполитического ведомства РА.

Министр иностранных дел также выразил признательность в связи с размещением на территории университета Центра креативных технологий ТУМО, поблагодарив Люксембургский университет за решение продвигать этот проект. Арарат Мирзоян подчеркнул, что открытие центра ТУМО станет одним из значимых событий в рамках 30-летия установления дипломатических отношений.