Среда, 26 Января 2022 11:44

АрмИнфо.Публикацией Hetq.am и другими подобными публикациями делается попытка вновь отвлечь внимание общественности ложной повесткой, заявили в администрации президента Республики Армения.

Напомним, что 23 января президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. По словам Саркисяна, причиной отставки является отсутствие у президента реальных инструментов, в том числе возможности влиять на вопросы "войны или мира".

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте главы государства, Саркисян думал и решил уйти с поста президента республики после активной работы в течение около четырех лет. "Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определенной логике", - отметил Президент. После объявления об отставке президента Армена Саркисяна Hetq.am опубликовал статью под названием "Пирамида лжи Армена Саркисяна рухнула: президент подал в отставку вынужденно". В ней, в частности отмечается, что Армен Саркисян до недавних пор являлся гражданином островного государства в Карибском море - Сент-Китс и Невис. Таким образом, он не имел права президентом избираться. "Все подписанные им указы, в том числе, законы, назначения чиновников, выборы, даже назначение премьер-министра - незаконны", - утверждают авторы статьи, добавив, что Саркисян, скорее всего, не вернется в Армению, так как ему может грозить уголовное преследование на основании подделки документов. Накануне Генпрокуратура Армении сообщила, что направила в Службу национальной безопасности (СНБ) публикацию издания Hetq о том, что Армен Саркисян являлся гражданином другой страны до того, как стал президентом, "в виду того, что еще в апреле 2021 года по факту сокрытия факта двойного гражданства Саркисяна было возбуждено уголовное дело по признакам подделки документов".

"Заявлением об отставке с поста Президента Республики Армен Саркисян привлёк внимание общественности к стоящим перед государством реальным проблемам и вызовам, охарактеризовав создавшуюся в стране ситуацию как общенациональный кризис.

К сожалению, публикацией Hetq.am и другими подобными публикациями делается попытка вновь отвлечь внимание общественности ложной повесткой. Потому ещё раз подтверждаем, что оценка момента и истинные причины отставки Президента чётко и полноценно представлены в тексте Заявления об отставке", - говорится в заявлении аппарата президента РА.