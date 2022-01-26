Среда, 26 Января 2022 10:55

АрмИнфо.5 января 2022 года состоялся онлайн-саммит, по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами Центральной Азии и Китаем, созванный по инициативе Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

В начале мероприятия был показан видеоролик, освещающий ключевые моменты дружбы и основные достижения сотрудничества Китая с государствами ЦА за прошедшие 30 лет.

Затем выступил Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, который дал высокую оценку стратегическому партнерству Китая со странами данного региона во всех сферах эффективного взаимодействия.

Далее Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил глав пяти государств Центральной Азии выступить по отдельности. Были заслушаны выступления Президента Республики Казахстан К.Токаева, Президента Кыргызской Республики С. Жапарова, Президента Республики Таджикистан Э.Рахмона, Президента Туркменистана Г.Бердымухамедова и Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиеева.

В своей речи Глава Туркменистана, подчеркнув многовековую связь стран и народов данного региона с Китаем, отметил, что сам факт проведения сегодняшнего саммита свидетельствует о той значимости, которая придается отношениям между странами Центральной Азии и Китайской Народной Республикой, понимании важности неуклонного укрепления нашей дружбы и сотрудничества.

Великий Шелковый Путь, который проходил через территорию Центральной Азии из Китая, стал фактором развития и прогресса всей мировой цивилизации, где был накоплен огромный и уникальный опыт взаимодействия, добрососедства, обмена знаниями, достижениями в науке и культуре, добавил Лидер нации.

Как было особо констатировано в ходе встречи, сегодня сотрудничество наших стран оказывает заметное конструктивное влияние на обеспечение всеобщего мира и стабильности. В данном контексте, Президент Гурбангулы Бердымухамедов особо отметил, что Туркменистан рассматривает Китайскую Народную Республику и страны Центральной Азии в качестве своих ключевых партнеров и единомышленников в эффективном воплощении новой философии - «Диалог – гарантия мира» в международной практике.

Особо отмечена значимость совокупного потенциала, мощной ресурсной, промышленной, технологической базы стран, которые открывают огромные перспективы сотрудничества в экономике, где одним из его приоритетов является топливно-энергетическая сфера.

Примером подлинно партнерских отношений, основанных на равноправии, осознании многосторонних выгод Президент Гурбангулы Бердымухамедов выдвинул стратегический газопровод Туркменистан-Китай, проходящего по территории Казахстана и Узбекистана.

Также подчеркнуто наличие объективных взаимных интересов сторон в развитии сотрудничества в транспортной сфере. Отмечено, что выдвинутый туркменской стороной проект «Возрождение Великого Шелкового Пути» по своей философии и геоэкономическому смыслу сопрягается с китайской глобальной инициативой «Один пояс – один путь».

Важность укрепления сотрудничества в гуманитарной сфере, образовании, спорте, активизация состояния научных и культурных связей также стала отдельной темой обсуждений в ходе саммита.

Стороны в том числе уделили особое внимание консолидации совместных усилий, направленных на борьбу с распространением пандемии и ее социально-экономическими последствиями. Выдвинута идея по созданию механизма регулярных встреч между представителями научно-медицинских сообществ, эпидемиологических и санитарных служб, других профильных ведомств стран данного формата.

Поздравив руководство КНР и весь китайский народ с предстоящей Олимпиадой, Глава туркменского государства сказал, что Зимние Олимпийские игры, станут настоящим праздником спорта, мира и дружбы для миллионов людей на всей планете.

После заключительного выступления Председателя КНР Си Цзиньпина, Главы государств приняли совместное заявление по итогам онлайн-саммита.