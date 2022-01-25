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 Вторник, 25 Января 2022 17:43
Алина Оганесян

Замминистра образования: В Армении по окончанию школы, учащиеся могут реализовать свои способности максимум на 57%

Замминистра образования: В Армении по окончанию школы, учащиеся могут реализовать свои способности максимум на 57%

АрмИнфо.По окончанию 12 лет, проведенных в стенах школы, при условии хорошей успеваемости, армянские школьники смогут реализовать свои способности только на 57%. Об этом с трибуны Парламента заявила заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян.

<После окончания школы становимся <полулюдьми> в своей нереализации>, - подчеркнула она.  Сославшись на многочисленные обвинения в адрес ведомства, которые касаются намерения изменить, разрушить имеющуюся школу, замминистра привела ряд доводов, оправдывающих подобные цели.

В частности, она отметила, что согласно Международному мониторинговому исследованию качества школьного математического и естественнонаучного образования (TIMSS) за 2015 год, по окончанию школы каждый третий ребенок в Армении не умеет воспринимать простые тексты, хотя и знает грамоту. <Это явление именуется функциональной неграмотностью. Когда знаешь буквы и цифры, но это неполезные знания, потому что не приводят к практическому их применению, не стимулируют мышление, не трансформируются затем в навыки и возможности.  Умеешь приплюсовывать и делить, но текст, описывающий простую математическую задачу, ребенок не понимает, что к чему приплюсовывать или отнимать>,

- сказала она.

Замминистра сообщила, что за последние годы все же прослеживается определенный прогресс, поскольку уровень функциональной неграмотности выпускников школ с 30% снизился до 20%.  Однако данный показатель также не является утешительным.

При этом Андреасян отметила, что не только этим ограничиваются проблемы в системе среднего образования. Она также рассказала, что в период с 2003-го по 2015 год от 16% до 28% учащихся на Международном экзамене по математике не сумели преодолеть даже нижний порог. <Это

свидетельствует об отсутствии базовых знаний о десятичных дробях, неспособности решить простые арифметические задачи>, - заметила Андреасян. Помимо этого, по ее словам, от 8% до 11% получили настолько низкий бал, что невозможно было даже их оценить.  В этот же период от 24% до 42% учащихся не преодолели нижний порог по экзамену биологии, что, по ее словам, говорит об отсутствии базовых знаний, к примеру, о том, что грипп является вирусным заболеванием, что гены наследуются от 2 родителей и т.д.

Андреасян также сообщила о серьезных проблемах и в гуманитарной области знаний. В частности, по ее словам, в 2019 году 20% абитуриентов не смогли преодолеть нижний порог по экзамену армянского языка, тогда как в период с 2017 по 2018гг. только 54,6% девятиклассников удалось кое как сдать выпускной экзамен по армянскому языку и литературе. <Это свидетельствует о низком уровне знания родного языка>, - подчеркнула замминистра.


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