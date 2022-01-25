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 Вторник, 25 Января 2022 17:25

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 26 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00  жилые дома 1, 3 на улице Тотовенца, жилые дома 11, 13 на пр. Гая и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 1, 2, 3, 5 на улице Микояна, жилой дом 4 на улице Мара, жилой дом 59 на пр. Гая и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 5-ом Норкском массиве; жилые дома 138, 142, 144, 150, 154, 156 на улице Андраника, 74, 75, 78, 79, 81, 82 в кв. “Б-2”, жилые дома 7, 7/1, 7/2, 9/11, 10 в 1-ом квартале Давташена, жилые дома 4, 5, 6, 10 в 1-ом квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 жилые дома 18, 20, 22, 24, 26 на 1-ой улице Аванесова и жилой дом 4 на улице хачика Даштенци;

11:00-17:00  собственные дома на улицах Котовского, Мусаеляна, Одессы, Додохяна, Раздан, жилые дома 59, 61, 63, 63а, 63б, 65, 67, 69, 57/12, 55/13, 53/14, 53/15 на улице Арташисяна, собственные дома на 11-ой улице Неркин Шенгавита, собственные дома на 1, 2 переулках 11-ой улицы Н.Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 52, 52/3, 54, 54/1, 54/2, 54/3, 56 на пр. Аршакуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2-12 на улице Алиханяна, жилые дома 1-59 на пр. Баграмяна, 5, 14 на 1-ом тупике Баграмяна, жилые дома 1-4 на улице Прошяна, жилые дома 2/1, 20/23 на 1-ом переулке Прошяна, 1, 3 на улице Таманяна, 12-72 на улице Айгедзори, жилой дом 10 на 1-ом переулке Айгедзори, жилые дома 22-22/10 на 1-ом тупике Айгедзори, жилые дома 20-40 на улице Московяна, жилой дом 14 на пр. Азатутяна, жилые дома 2-6 на улице Саряна, 1-62 на улице Демирчяна, 51-190 на улице Антараин, жилые дома 50-92/1 на улице Сармени, жилые дома 10/1-38/1 на улице Заробяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-51/1 на пр. Баграмяна, 4-42 на улице Прошяна, собственные дома 2-74 на 1-ом переулке Прошяна, собственные дома 1/2-60 на улице Демирчяна, собственные дома 1-78А на улице Айедзори, собственные дома 1-64 на 1-ом тупике Айгедзори, 10-22/14 на 1-ом переулке Айгедзори, собственные дома 1-60, 14/ на улице Московяна, собственные дома 1-15 на улице Г.Аутюняна, собственные дома 12-60 на улице Демирчяна, 35-184 на улице Антараин, 30-90 на улице Сармени, собственные дома 7, 16-62 на улице Заробяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5/7, 5/8, 7 на улице П.Севака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 5 на улице П.Севака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Араратской области:

10:30-14:30 частично село Азатаван;

10:30-16:00 частично село Верин Арташат;

11:00-15:00  частично улицы Мравяна, Ханджяна, Спандаряна, Абовяна, Арама Хачатряна, Агаяна, Налбандяна, Нар-Доса, Камо, Чаренца, Исаакяна, Степаняна, С.Акобяна, Патканяна, Ереванян, Мясникяна, жилой дом 21 на улице Огостоси 23 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

12:00-14:00  частично село Аревшат; села Бюраван и Ншаван;

13:00-15:00  частично кварталы “Нор”, 3, здания мэрии, компании “ВЕОН Армения”, школы N2, больницы и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис;

 

в Котайкской области:

11:00-13:00   подстанции “Абраамян”, “Рудольф Аракелян”, “Силениум стар”, “Ерицян”, “Алвина А/Т”, “Мори плаза”, ХХРЦ, “А.Назарян”, “Л.Епремян”, ‘Виардо”, “Цахкаовит”, “Нарек”, “Валдут”, “Адигаз”  и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

11։00-16։00 частично село Балаовит;

11։00-17։00 частично села Гегашен, Котайк и Зар; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично кварталы “Х.Абовян”, “Паруйр Севак” в селе Ариндж.

 


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