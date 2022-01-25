Вторник, 25 Января 2022 11:43

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе онлайн-пресс-конференции прокомментировал возможность использования сил ОДКБ для подавления оппозиции в стране по аналогии с событиями в Казахстане.

"После 9 ноября 2020 года у нас в Армении произошли нежелательные для властей или правительства события. Мы продемонстрировали инструменты для выхода из этих ситуаций. После событий 9 ноября, когда было совершено нападение на правительство, Национальное Собрание, резиденцию премьера, было совершено покушение на председателя НС, власти Армении не произвели ни одного выстрела, власти Армении не прибегли к силовым методам. Дороги были перекрыты, никаких действий по разблокированию дорог предпринято не было. Мы пошли на внеочередные выборы", - заявил он.

Отвечая на вопрос, почему ОДКБ не подавила революцию в 2018 году, Пашинян заявил, что в 2018 году в Армении не было случаев насилия, а когда войска ОДКБ отправились в Казахстан, там уже шли уличные бои.

На вопрос о том, что ОДКБ, который не ответил на письменные и устные обращения Армении после вторжения азербайджанских ВС на территорию страны, был задействован в Казахстане, и не могла ли Армения не принять участие в операции, сославшись на то, что безопасность страны находится под угрозой, Пашиняна заявил о необходимости совершенствования механизмов реагирования ОДКБ. "Армении нужно, чтобы ОДКБ существовал, был эффективным. Мы заявили, что силы ОДКБ не могут быть вовлечены во внутриполитические процессы. Они могли заниматься только охраной стратегически важных объектов. Вооруженные силы Армении защищали хлебозавод в Казахстане, и не думаю, что в этом есть что-то предосудительное. Охрана хлебозавода никак не влияет на внутриполитический процесс", - указал премьер.