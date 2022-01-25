Вторник, 25 Января 2022 11:36

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян с 25 по 26 января с рабочим визитом посетит Люксембург. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил спикер МИД Ваан Унанян.

В рамках визита глава внешнеполитического ведомства Армении проведет ряд встреч, в том числе с премьер-министром, министром иностранных дел и председателем Палаты депутатов Люксембурга. Предусмотрен также визит в Люксембургский университет.