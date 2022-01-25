Вторник, 25 Января 2022 11:33

АрмИнфо. Армения, по всей вероятности, примет приглашение принять участие в дипломатическом форуме в Турции - все зависит от ситуации, которая будет на тот момент. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе онлайн-пресс-конференции.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Армения также приглашена на дипломатический форум, который пройдет в Анталии с 11-го по 13 марта.

Пашинян напомнил, что сформирован формат нормализации армяно-турецких отношений, уже состоялась первая встреча спецпредставителей. "Если эта динамика сохранится, вполне вероятно, что Армения примет приглашение участвовать в этом форуме. Конечно, все зависит от ситуации, которая будет на тот момент, но, по крайней мере, после первой встречи (спецпредставителей-ред.) возрастает вероятность того, что Армения примет приглашение, потому что, если разговор начался, то будет очень нелогично, если мы упустим эту возможность, тем более, что у нас будет возможность вести обсуждение в гораздо более широком контексте", - сказал он. По его словам, международное сообщество помогает урегулированию армяно-турецких отношений: Россия, ЕС, США, страны региона очень заинтересованы в этом. "Да, мы озвучиваем повестку дня мира, но я думаю, что все заинтересованы в повестке дня мира", - сказал премьер.

При этом Пашинян не стал делать прогнозы по поводу того, могут ли армяно-турецкие дипотношения быть налажены уже в текущем году, заметив, что это зависит не только от армянской стороны? "Будет логично, если, например, мы достигнем такого результата, в частности, установления дипломатических отношений и открытия границ. Этот процесс в центре внимания международной общественности", - отметил он.

Как считает премьер, основная проблема в том, действительно ли и Армения, и Турция искренне заинтересованы урегулировать отношения без предварительных условий. "Я с нашей стороны могу сказать, что однозначно да, и я надеюсь, что такая возможность есть и будет использована. Могу подтвердить искренность нашего правительства в этом вопросе", - заявил он.

Глава правительства РА также прокомментировал вопрос о том, что подписанные в 2009 году в Цюрихе армяно-турецкие протоколы об установлении дипломатических отношений не были воплощены в жизнь из-за выдвинутых Турцией предусловий, какова вероятность того, что на этот раз Турция не поступит подобным образом и не выдвинет Армении новые предусловия для переговоров. "В протоколах 2009 года, которые были подписаны, и там не было предусловий, но в дальнейшем в других контекстах да, появились предусловия. Мы не можем дать гарантии, что такого не произойдет. По сути, с самого начала политических переговоров процесс прозрачный, в прошлом он никогда не был", - указал Пашинян.