Вторник, 25 Января 2022 10:19

АрмИнфо.24 января состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и министром иностранных дел Республики Индия Субраманьям Джайшанкаром.

В ходе разговора министры обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений. Стороны отметили важное значение, которое они придают расширению и углублению всесторонних связей в сферах политико-дипломатических контактов, торгово-экономического сотрудничества, культурно-гуманитарных обменов. Стороны подчеркнули необходимость скорейшей реализации договоренностей, достигнутых на высшем государственном уровне в последние годы, в первую очередь в ходе встреч и телефонных переговоров Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Президентом Республики Индия Рам Натх Ковиндом и Премьер-министром Нарендра Моди.

В этой связи, министры обменялись мнениями о ходе реализации проекта строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), подчеркнув необходимость активизации работ на двустороннем и многостороннем уровнях.

Особое внимание главы внешнеполитических ведомств уделили вопросам подготовки к Первому Саммиту «Центральная Азия-Индия», который состоится в ближайшие дни в режиме видеоконференции.