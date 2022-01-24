Понедельник, 24 Января 2022 23:12

АрмИнфо. Баритон из Армении Навасард Акопян стал победителем 34-го Ежегодного конкурса молодых певцов Элеоноры МакКоллум. Об этом сообщает Culturavrn.ru со ссылкой на Гранд Оперу Хьюстона (HGO). Победа в конкурсе принесла молодому не только 10 тыс долларов США, но и возможность дальнейшей карьеры.

На втором месте сопрано из Нью-Йорка Аманда Батиста и на третьем южнокорейский бас-баритон Чонвон Хан.

«34-й конкурс молодых певцов, организованный оперным театром Хьюстона, был впечатляющим событием, полным прекрасной музыки и энергичного соперничества. Восходящие звёзды владеют мастерством, и их будущее действительно выглядит ярким», — заявил генеральный директор и главный исполнительный директор HGO Хори Дастор.

Элеонора МакКоллум (1908 - 2002) жила яркой жизнью и отличалась своим энтузиазмом к благотворительной деятельности. Даже в свои 90 с лишним лет она продолжала активно собирать средства для своих любимых благотворительных организаций. Возможно, она была наиболее известна тем, что учредила национальный конкурс молодых оперных певцов. Он был основан Houston Grand Opera, чтобы предоставить молодым певцам возможность дальнейшего развития навыков в качестве промежуточного шага между обучением в университете или музыкальной школе и развитием карьеры. Конкурс молодых певцов Элеоноры МакКоллум используется для отбора начинающих певцов для этой программы. Финалисты выбираются на ежегодном концерте «Концерт арий».