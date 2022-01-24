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АрмИнфо. Баритон из Армении Навасард Акопян стал победителем 34-го Ежегодного конкурса молодых певцов Элеоноры МакКоллум. Об этом сообщает Culturavrn.ru со ссылкой на Гранд Оперу Хьюстона (HGO). Победа в конкурсе принесла молодому не только 10 тыс долларов США, но и возможность дальнейшей карьеры.
На втором месте сопрано из Нью-Йорка Аманда Батиста и на третьем южнокорейский бас-баритон Чонвон Хан.
«34-й конкурс молодых певцов, организованный оперным театром Хьюстона, был впечатляющим событием, полным прекрасной музыки и энергичного соперничества. Восходящие звёзды владеют мастерством, и их будущее действительно выглядит ярким», — заявил генеральный директор и главный исполнительный директор HGO Хори Дастор.
Элеонора МакКоллум (1908 - 2002) жила яркой жизнью и отличалась своим энтузиазмом к благотворительной деятельности. Даже в свои 90 с лишним лет она продолжала активно собирать средства для своих любимых благотворительных организаций. Возможно, она была наиболее известна тем, что учредила национальный конкурс молодых оперных певцов. Он был основан Houston Grand Opera, чтобы предоставить молодым певцам возможность дальнейшего развития навыков в качестве промежуточного шага между обучением в университете или музыкальной школе и развитием карьеры. Конкурс молодых певцов Элеоноры МакКоллум используется для отбора начинающих певцов для этой программы. Финалисты выбираются на ежегодном концерте «Концерт арий».
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|Пашинян: Мы сформулировали пакет предложений, но авторские права принадлежат не нам
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|Минздрав: Процесс идентификации тел военнослужащих завершен
|Тойво Клаар: ЕС рассматривает новые сферы сотрудничества с Арменией
|Министр обороны Азербайджана совершит визит в Иран
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|Либеральное молодежное движение Австралии подтвердило признание Геноцида армян, ассирийцев, греков 1915 года, а также право Арцаха на самоопределение
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|В Армении число полностью вакцинированных граждан достигло 819 841
|За сутки в Армении подтвердилось 814 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 109 человек
|В течение недели Саркисян может отозвать свое заявление об остатке - Ален Симонян
|Парламент получил заявление Армена Саркисяна об отставке с поста президента: внеочередные выборы пройдут не позднее чем через тридцать пять дней
|Никол Пашинян 24 января в прямом эфире Facebook ответит на вопросы общественных организаций и СМИ
|Президент Армении подал в отставку
|Суточная статистика коронавируса в Армении перешагнула отметку в 900 случаев
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Пашинян и Путин обсудили вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией армяно-азербайджанской границы
|Армения глазами итальянцев: В музее современного искусства открылась уникальная фотоэкспозиция Tracce
|Вице-спикер армянского парламента встретился с делегацией ЕС
|Власти Армении ведут тотальную атаку против СМИ - СЖА
|Шведский комитет АРФД: Нормализация армяно-турецких отношений не является монополией правительства РА
|Экс-министр обороны Армении высказался по поводу зеркального отвода войск и механизмов задействования потенциала ОДКБ
|Посольство Франции в Армении прокомментировало визит представителей ЕС и французского председательства в Совете Евросоюза в Ереван
|Глава МИД Армении обсудил с представителями делегации ЕС ситуацию на армяно- азербайджанской границе и деятельность МГ ОБСЕ
|Прогноз: Зеркальный отвод войск завершится новой войной, а не миром
|Прогноз: Конституционный референдум удовлетворит предусловия Турции
|Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан
|Москва: Приоритетная задача сегодня – запуск процесса делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы
|Немецкие специалисты примут участие в возрождении армянских общин в рамках проекта <Гагарин>
|Секретарь Совбеза РА и европейские дипломаты обсудили ситуацию на армяно- азербайджанской границе
|Маркетолог из Канады назначена председателем Комитета по туризму Армении
|Посол ЕС: Армения продолжает сталкиваться с чрезмерным затягиванием гражданских судебных процессов
|Первый замминистра юстиции Армении освобождена от занимаемой должности
|Впервые за долгое время суточная статистика по коронавирусу в Армении обошлась без летальных исходов
|ФБР обыскало дом американского конгрессмена, лоббирующего интересы Азербайджана
|Тойво Клаар после переговоров в Баку прибыл в Армению
|Совбез: Армения пока не получила письменного ответа от Азербайджана на предложение о деэскалации ситуации на границе
|Захарова: Сопредседатели МГ ОБСЕ передали Армении и Азербайджану сбалансированные, реалистичные предложения по повестке дальнейшего взаимодействия
|Мария Захарова напомнила о порядке передвижения через Лачинский коридор
|Отпуска и свидания в ВС и УИУ Армении разрешат только после вакцинации или отрицательного результата на ПЦР-тест
|Армения и Кипр сверили часы по вопросу взаимодействия в военно-технической сфере
|Качество на высоте: или когда машина родственника главы Полиции РА на штрафстоянке признак хорошей работы
|МИД Армении ответил Байрамову: Речь не об условиях, а о претворении в жизнь договоренностей
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Армен Григорян: Ограничений по статусу Нагорного Карабаха быть не должно
|Востоковед: Роль Пашиняна в "операции ОДКБ" совершенно не противоречила его собственным убеждениям
|Мирзоян расставил точки над i: Армения за военной помощью к ОДКБ не обращалась
|Прогноз: Мерещащиеся Еревану экономические преференции трансформируются в турецкое экономическое иго
|За сутки в Армении подтвердился 621 новый случай заражения коронавирусом, выздоровело 103 человека
|Председатель Аудиторской палаты Армении досрочно подал в отставку
|Читать больше
|Политолог: Своей отставкой Саркисян пытается предотвратить внутриполитические или внешнеполитические процессы
|Прогноз: Грузия сыграет роль транзитера в членстве Армении в НАТО
|Прогноз: Зеркальный отвод войск завершится новой войной, а не миром
|Прогноз: Конституционный референдум удовлетворит предусловия Турции
|Востоковед: Роль Пашиняна в "операции ОДКБ" совершенно не противоречила его собственным убеждениям
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