Понедельник, 24 Января 2022 21:58

АрмИнфо.Предложения, переданные Баку, касаются повышения уровня безопасности границ. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 24 января в ходе онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы СМИ и общественных организаций.

14 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году сообщил, что Россия передаст Азербайджану предложения Армении относительно комиссии по делимитации границы двух стран с ее последующей демаркацией. "Буквально вчера я общался с армянским коллегой, у которого новые предложения появились, мы их передаем Баку. Будем смотреть, как сделать так, чтобы она (комиссия) заработала как можно раньше", - сказал он. 19 января в ходе правительственного часа в парламенте министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван подготовил предложения, направленные на деэскалацию ситуации на армяно-азербайджанской границе, и передала их как России, так и через Москву - Азербайджану.

Пашинян напомнил, что согласно трехстороннему заявлению, принятому в Сочи, была договоренность, что стороны будут предпринимать шаги по повышению уровня безопасности стабильности на армяно-азербайджанской границе и работать в направлении создания Комиссии по делимитации и демаркации. Предложения же, переданные Азербайджану, касаются не самого процесса делимитации и демаркации, а повышения уровня безопасности и стабильности на границе. "Речь, в частности, идет о зеркальном отводе войск, о чем я говорил еще в мае 2021 года",- сказал он, добавив, что без стабильности на границе невозможно реализовать процесс делимитации и демаркации.

По мнению премьер-министра РА, Баку, по сути, ответил на этот пакет, заявив, что демаркация и делимитация должны быть осуществлены без предусловий. "На что армянский МИД, ответил, что предусловий с армянской стороны нет и речь идет не о предусловиях, а о механизмах претворения в жизнь договоренностей. Эти предложения не упали с неба, в результате различных обсуждений были разные предложения", - пояснил он.

Как считает премьер, Армения не пыталась сформулировать документ, выражающий точку зрения армянской стороны, - была предпринята попытка вывести рациональные предложения из обсуждений и сформулировать взаимоприемлемые предложения, и, как полагает Пашинян, это удалось. "Обсуждения продолжаются, мы не хотим, раскрывая много деталей, нарушить рабочее обсуждение. Считаем, что комиссия по демаркации и делимитации должна сформироваться как можно скорее, чем раньше, тем лучше. Те договоренности, которых мы достигли, чем раньше они будут выполнены, тем лучше, сейчас мы работаем над тем, чтобы это произошло", - отметил премьер.

Касаясь заявления спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара о том, что Евросоюз предложил сторонам несколько вариантов разрядки ситуации, Пашинян отметил: "Мы встречались в Сочи, потом в Брюсселе, и в результате этого попытались вывести те возможные общие подходы, которые были зафиксированы, и предложения, которое мы сделали, в которых по ходу изменились некоторые нюансы, включают обсуждения в Сочи и Брюсселе. Предложение мы сформулировали, но авторское право на них не принадлежит нам, потому что это результат обсуждений, определенные замечания внесла и Россия, более того, они отражают также определенные наблюдения Азербайджана, Армении, ЕС. То, что мы говорили и видели за столом, что могут быть какие-то варианты, мы их оформили и положили на стол".