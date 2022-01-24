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 Понедельник, 24 Января 2022 21:04
Наира Бадалян

Пашинян считает, что при выборе нового президента необходимо учитывать наличие политической гармонии между институтами президента, правительства и парламента

Пашинян считает, что при выборе нового президента необходимо учитывать наличие политической гармонии между институтами президента, правительства и парламента

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что узнал о грядущей отставке президента Армен Саркисяна за несколько часов до того, как заявление стало достоянием общественности. В связи с этим, как заверил премьер 24 января в ходе онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы СМИ и общественных организаций, политическое большинство еще не сориентировалось по поводу кандидатуры будущего президента.

Напомним, что накануне - 23 января президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. По словам Саркисяна, причиной отставки является отсутствие у президента реальных инструментов, в том числе возможности влиять на вопросы "войны или мира".  Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте главы государства, Саркисян думал и решил уйти с поста президента республики после активной работы в течение около четырех лет. "Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определенной логике", - отметил Президент. Армен Саркисян стал первым президентом РА, избранным не путем всенародного голосования, а согласно новой Конституции - парламентом Армении в апреле 2018 года сроком на 7 лет.

Так, по словам Пашиняна, за 2-3 часа до официального объявления об отставке Армен Саркисян по телефону сообщил ему о своем решении. Премьер, по его словам, попытался понять решение президента окончательное или все же подлежит обсуждению. “Но он мне сказал, что решение окончательное”, - сказал Пашинян.

В данном контексте, как заверил премьер, политическое большинство не успело сориентироваться по поводу возможного кандидата на пост президента. В этом вопросе, как считает Пашинян, “перед лицом стоящих угроз” власти должны пойти на решения, которые позволят установить “политическую гармонию” между президентом, НС и правительством.

При этом коснувшись мотивов, и того считает ли он основания, указанные в заявлении президента, достаточными для принятия подобного решения, премьер-министр заявил, что принимает их к сведению, но считает некорректным их комментировать. При этом, как подчеркнул глава правительства, после 2018 года, когда президентом был избран Армен Саркисян, а затем в мае - премьером Пашинян, положения, касающиеся института президенства и его полномочий в Основном законе страны, не пересматривались (по словам Саркисяна, причиной отставки является отсутствие у президента реальных инструментов, в том числе возможности влиять на вопросы "войны или мира"-ред.).

Никол Пашинян коснулся также информации издания Хетк о том, что у президента Армении Армена Саркисяна нашли гражданство небольшого карибского государства Сент-Китс и Невис. Отметим, что согласно изданию, Саркисян в своем заявлении отметил несколько причин отставки, но они имеют мало отношения к реальным причинам. Реальным основанием для ухода стало наличие гражданства другой страны, как минимум, до момента избрания президентом. “Президент, скорее всего, не вернется в Армению, так как ему может грозить уголовное преследование на основании подделки документов”, - говорилось в публикации. По словам Пашиняна о проинформирован о публикации, но еще не успел с ним ознакомиться.

В этом ключе Пашинян, говоря о возможных конституционных изменениях подчеркнул, что не желает этот вопрос каким-то образом индивидуализировать и отметил, что конституционная комиссия должна промониторить слабые стороны действующей конституции, и, если они есть, предложить свои изменения. Но тем не менее, он выразил свою точку зрения о том, что постоянно изменять конституцию и систему управления страной не столь верно и что он считает, что нет необходимости пока менять основной закон страны.  

Он отметил, что создание Совета конституционных изменений не означает, что процесс завершится пересмотром Основного закона страны. Так, по словам Пашиняна, инициировав процесс политическое большинство после 4-летнего правления ставит перед собой задачу провести “политический аудит” Конституции РА. Возможно, по итогам данного “аудита” будут приняты законодательные изменения. К примеру, как указал Пашинян, в Основном законе страны прописано, что отставка президента вступает в силу с момента публикации. Тем временем Регламент НС гласит о том, что резиденту дается недельный срок на то, чтобы отозвать свое заявление.

При этом, как подчеркнул глава правительства, политическое большинство не рассматривает возможность возврата к полупрезидентской или президентской форме правления, о чем ранее говорил сам Пашинян. По его словам, после “преодоления кризиса путем выборов” в июне 2021 года действующая власть пришла к выводу, что для современной Армении оптимальным решением является парламентская форма правления.


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