Понедельник, 24 Января 2022 19:20

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 25 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1, 3 на улице Тотовенца, жилые дома 11, 13, 59 на пр. Гая, школа N139 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 1, 2, 3, 5 на улице Микояна, жилой дом 4 на улице Мара в 5-ом Норкском массиве; жилые дома 3/1, 5 в квартале “Исаакян” в Аване и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 3/1, 5 на улице Исаакяна, жилые дома 1/2 на 23-ей улице, 2, 2/1, 17 на 25-ой улице, 2/4, 6/2 на 27-ой улице Арабкира, жилой дом 126/4 на улице Рига, собственные дома на 25-ой улице Арабкира, собственные дома 1-13 на 27-ой улице Арабкира и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 31-54 на улице Ульнеци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Эко Форм”, ‘Юни Ким”, ЧП “А.Саргсян”, здания общежитий NN2, 3 на 9-ой улице Н.Шенгавита, собственные дома на улицах Котовского, Мусаеляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Одессы, Додохяна, Раздан, школа N144, детский сад N133, жилые дома 52, 54, 56, 58, 60 на улице Андраника, жилые дома 37, 39, 41, 43 на улице Раффи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 51-80 на 2-ой улице, 1-26 на 11-ой улице Нор Ареша, жилые дома 3, 5 на улице Эребуни;

в Армавирской области:

10:30-16:30 села Мргастан, Айгешат, Дохс, Дашт, Шаумян, Аракс, Мецамор, Айкашен, Апага, Лусагюх и Джрарат;

11:00-17:00 Аракс /Эчмиадзинский район/, села Апага, Лусагюх, Джрарби;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично квартал “Нор”; частично улицы Дпроцаканнери, Шираза, Гераци в городе Масис;

10:00-14:00 частично село Нор Харберд;

10:00-15:00 частично село Нарек;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично село Ехегис;

в Котайкской области:

11:00-16:00 кварталы ‘Дпроц”, “Ездинер”, “Акумб”, “Грасеняк”, ‘Датавор”, “Нор”, “Х-1”, ООО “ЛСАГ”, “Универсал”, “Трансгаз”, ‘Саунян”, “Зовуни”, ‘В.Петросян”, ‘Тамара ев Ани”, “Г.Мурадян”, “Каре-Дар”, “М.Восканян”, ‘Кар-Анк”, “Лива-Декол” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), кооперативы ‘Уют”, “Лилит”, ‘Виктория”, ‘Арагиль”, ЗАО “Арколад” в общине Зовуни;

11։00-17։00 частично села Гегашен, Котайк и Зар; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично кварталы “Х.Абовян”, “Паруйр Севак” в селе Ариндж.