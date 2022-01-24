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 Понедельник, 24 Января 2022 19:19
Алина Оганесян

Тойво Клаар: ЕС рассматривает новые сферы сотрудничества с Арменией

Тойво Клаар: ЕС рассматривает новые сферы сотрудничества с Арменией

АрмИнфо.Финансовая помощь ЕС Армении в размере 2.6 млрд. евро включает в себе не только грантовые средства, но и кредитные. Об этом сообщил в интервью Первому телеканалу Армении спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.

<Это совокупность различных финансовых инструментов, в предоставлении которых вовлечены различные донорские институты. Они должны сообща согласовать приоритеты и дальнейшие направления сотрудничества. На самом деле, большая работа осуществляется. Необходимо сконцентрироваться на этом>, -  сказал он. В данном контексте спецпредставитель ЕС добавил, что необходимо сделать все возможное, чтобы программы в рамках финансовой помощи ЕС были реализованы как можно скорее.

При этом Клаар обратил внимание на то, что отношения Арменией и ЕС развиваются в правильном направлении. Более того, как обозначил представитель ЕС, рассматриваются и новые сферы сотрудничества.

С его стороны было обозначено и тесное сотрудничество в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении-ЕС (СЕРА). Клаар отметил, что двусторонние отношения имеют многочисленные возможности, в том числе неиспользованные. <Думаю, мы хорошо работали для реализации потенциала и взаимодействия, но возможности для развития есть>, - добавил он.

При этом Тойво Клаар выразил надежду, что пока Евросоюз может иметь вклад в установление мира и процветания в регионе, то сможет сделать больше. <Наши отношения могут еще больше развиваться дальше. Мы привержены к этому>, - подчеркнул он.

Напомним, что в июле 2021 года стало известно о намерении ЕС предоставить Армении финсодействие в размере 2.6 млрд. евро. В частности Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели отметил, что 1,6 миллиардов евро из общего пакета в 2,6 миллиарда, предусмотренных для Армении будут направлены на реализацию 5 программных направлений: укрепление демократии, продвижение экономики, развитие малого и среднего бизнеса, энергетика, инфраструктурные сферы и т. д. Еврокомиссар также заявил о готовности ЕС оказать помощь в преодолении региональных вызовов, достижении взаимосвязанности и экономической интеграции. 


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