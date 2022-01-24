Понедельник, 24 Января 2022 16:31

АрмИнфо.Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов 25 января отбывает с визитом в Иран. Об этом сообщил посол Азербайджана в Иране Али Ализаде в своем микроблоге в "Twitter". Об этом сообщает Turan.

"2022-й год хорошо начался>, - отметил посол, указав также на начавшийся сегодня визит в Азербайджан министра дорог и городского развития Ирана. -