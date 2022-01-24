Понедельник, 24 Января 2022 14:37

АрмИнфо. ЕС готов предоставить всеобъемлющие консультации, а также поддержку с политической точки зрения в вопросе делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном. Об этом в интервью Первому телеканалу Армении заявил спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.

В этой связи он подчеркнул, что содействие со стороны ЕС будет предоставлено, только если в этом будет необходимость. <ЕС не может вот так просто взять и заявить, что хочет быть вовлеченным в данный процесс. Все зависит от Армении и Азербайджана>, - подчеркнул он.

При этом Тойво Клаар обозначил, что делимитация и снижения напряженности на границе не две стороны одной медали, однако взаимосвязаны. Для снижения этой напряженности, по мнению представителя ЕС, необходимо приступить к предметным обсуждениям, чтобы в дальнейшем исключить новую эскалацию ситуации. Присутствие миссии ЕС в регионе обусловлено, по его словам, желанием содействовать установлению мира и процветания на Южном Кавказе, а не продиктовано намерением захватить геополитические территории.

Говоря об отводе войск на армяно-азербайджанской границе, Тойво Клаар заметил, что данная тема стала предметом всестороннего обсуждения, как в Ереване, так и d Баку. Со стороны ЕС, как он далее сообщил, было предложено несколько вариантов по урегулированию ситуации на границе, однако есть еще ряд вопросов, которые необходимо решить, которые в том числе связанные с делимитацией границ и др. Для деэскалации ситуации, по его мнению, необходимо перейти уже к практической реализации согласованных ранее вопросов между лидерами Армении и Азербайджана. В ходе интервью с Тойво Клааром был также затонут вопрос, связанный с армянскими военнопленными. В частности, он заверил, что ЕС уделяет особое внимание данной теме. В том числе использует различные поводы и площадки, чтобы заявить о необходимости освобождения всех военнопленных. <Это один из основных принципов ЕС и мы работаем в этом направлении>, - сказал он. В этом контексте Клаар напомнил, что после состоявшейся в декабре пошлого года встречи в Брюсселе были освобождены 10 военнопленных, после чего еще 5. Он подчеркнул, что это важный процесс с точки зрения восстановления взаимного доверия в регионе.