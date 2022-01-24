Понедельник, 24 Января 2022 14:37

АрмИнфо.Либеральное молодежное движение Австралии подтвердило признание Геноцида армян, ассирийцев, греков 1915 года, а также резолюцию, признающую право коренного армянского народа Республики Арцах на самоопределение. Об этом сообщает Армянский Национальный Комитет Австралии.

Либеральное молодежное движение - молодежное крыло Либеральной партии Австралии. Либеральная партия Австралии является одной из крупнейших политических сил страны и в настоящее время входит в состав Федерального правительства во главе с премьер-министром Скоттом Моррисоном.

Отмечается, что принятие документа демонстрирует растущий в австралийском обществе дискурс в поддержку признания Геноцида 1915 года, что противоречит политике правительства Моррисона, которое продолжает избегать использования слова "геноцид", когда речь идет о массовых убийствах христианских меньшинств в Османской империи.

В 2020 году молодые либералы приняли такую же резолюцию, осуждающую Геноциды армян, ассирийцев, греков 1915 года и признающую право Республики Арцах на самоопределение.