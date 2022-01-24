Понедельник, 24 Января 2022 11:28

АрмИнфо. В Армении за последние сутки провели 5 121 тест на коронавирус, из коих было выявлено 814 новых случаев заражения (15,8% от числа граждан сдавших тест), при этом выздоровело 109 человек, скончалось - 2.

Согласно сообщению Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 24 января фактическое лечение получает 7 942 пациента.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 674 913 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 351 711 человек (13,1% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 334 218 (95%), скончалось - 8 028 (2,3%).