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АрмИнфо. В Армении за последние сутки провели 5 121 тест на коронавирус, из коих было выявлено 814 новых случаев заражения (15,8% от числа граждан сдавших тест), при этом выздоровело 109 человек, скончалось - 2.
Согласно сообщению Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 24 января фактическое лечение получает 7 942 пациента.
C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 674 913 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 351 711 человек (13,1% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 334 218 (95%), скончалось - 8 028 (2,3%).
|В Армении число полностью вакцинированных граждан достигло 819 841
|За сутки в Армении подтвердилось 814 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 109 человек
|В течение недели Саркисян может отозвать свое заявление об остатке - Ален Симонян
|Парламент получил заявление Армена Саркисяна об отставке с поста президента: внеочередные выборы пройдут не позднее чем через тридцать пять дней
|Никол Пашинян 24 января в прямом эфире Facebook ответит на вопросы общественных организаций и СМИ
|Президент Армении подал в отставку
|Суточная статистика коронавируса в Армении перешагнула отметку в 900 случаев
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Пашинян и Путин обсудили вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией армяно-азербайджанской границы
|Армения глазами итальянцев: В музее современного искусства открылась уникальная фотоэкспозиция Tracce
|Вице-спикер армянского парламента встретился с делегацией ЕС
|Власти Армении ведут тотальную атаку против СМИ - СЖА
|Шведский комитет АРФД: Нормализация армяно-турецких отношений не является монополией правительства РА
|Экс-министр обороны Армении высказался по поводу зеркального отвода войск и механизмов задействования потенциала ОДКБ
|Посольство Франции в Армении прокомментировало визит представителей ЕС и французского председательства в Совете Евросоюза в Ереван
|Глава МИД Армении обсудил с представителями делегации ЕС ситуацию на армяно- азербайджанской границе и деятельность МГ ОБСЕ
|Прогноз: Зеркальный отвод войск завершится новой войной, а не миром
|Прогноз: Конституционный референдум удовлетворит предусловия Турции
|Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан
|Москва: Приоритетная задача сегодня – запуск процесса делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы
|Немецкие специалисты примут участие в возрождении армянских общин в рамках проекта <Гагарин>
|Секретарь Совбеза РА и европейские дипломаты обсудили ситуацию на армяно- азербайджанской границе
|Маркетолог из Канады назначена председателем Комитета по туризму Армении
|Посол ЕС: Армения продолжает сталкиваться с чрезмерным затягиванием гражданских судебных процессов
|Первый замминистра юстиции Армении освобождена от занимаемой должности
|Впервые за долгое время суточная статистика по коронавирусу в Армении обошлась без летальных исходов
|ФБР обыскало дом американского конгрессмена, лоббирующего интересы Азербайджана
|Тойво Клаар после переговоров в Баку прибыл в Армению
|Совбез: Армения пока не получила письменного ответа от Азербайджана на предложение о деэскалации ситуации на границе
|Захарова: Сопредседатели МГ ОБСЕ передали Армении и Азербайджану сбалансированные, реалистичные предложения по повестке дальнейшего взаимодействия
|Мария Захарова напомнила о порядке передвижения через Лачинский коридор
|Отпуска и свидания в ВС и УИУ Армении разрешат только после вакцинации или отрицательного результата на ПЦР-тест
|Армения и Кипр сверили часы по вопросу взаимодействия в военно-технической сфере
|Качество на высоте: или когда машина родственника главы Полиции РА на штрафстоянке признак хорошей работы
|МИД Армении ответил Байрамову: Речь не об условиях, а о претворении в жизнь договоренностей
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Армен Григорян: Ограничений по статусу Нагорного Карабаха быть не должно
|Востоковед: Роль Пашиняна в "операции ОДКБ" совершенно не противоречила его собственным убеждениям
|Мирзоян расставил точки над i: Армения за военной помощью к ОДКБ не обращалась
|Прогноз: Мерещащиеся Еревану экономические преференции трансформируются в турецкое экономическое иго
|За сутки в Армении подтвердился 621 новый случай заражения коронавирусом, выздоровело 103 человека
|Председатель Аудиторской палаты Армении досрочно подал в отставку
|Ален Симонян и Нэнси Пелоси обсудили региональные процессы
|Байрамов ответил Мирзояну: Азербайджан выступает за начало процесса делимитации границы с Арменией без каких-либо предусловий
|США предоставили Армении оборудование для мобильного госпиталя на сумму 665 тыс долларов
|Прошло 15 лет со дня вопиющего убийства в Стамбуле Гранта Динка
|Встречи глав МИД РА и АР в формате сопредседателей МГ ОБСЕ не планируется, намечается визит сопредседателей Минской группы в регион - Мирзоян
|Очередь за Украиной: Анкара продолжает попытки вклиниться в уже установленные международные посреднические форматы
|Ереван подготовил предложения, направленные на деэскалацию ситуации на армяно- азербайджанской границе - глава МИД РА
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Ереване стартовал судебный процесс в отношении Давида Тонояна и других
|Раиси обсудит с Путиным на встрече в Москве, в том числе и региональные вопросы
|Омбудсмен Арцаха: Политика Баку пропаганды ненависти к армянам и поощрения убийств имеет четкую хронологию
|"Лазаревский клуб" продолжает оказывать поддержку русскоязычным СМИ Армении
|Будущих врачей, получающих образование за счет государства, временно направят в регионы
|Арам Меймарян назначен замминистра окружающей среды Армении
|Глава МИД Арцаха считает маловероятным начало новой войны в зоне карабахского конфликта на данном этапе
|Давид Бабаян: Степанакерт по разным каналам поддерживает контакты с сопредседателями МГ ОБСЕ и ждет их в Арцахе
|"It was a joke": Керобян о своем обещании подать в отставку
|Прогноз: В существующей логике нормализация отношений завершиться зависимостью Армении от Турции
|Читать больше
|Прогноз: Зеркальный отвод войск завершится новой войной, а не миром
|Прогноз: Конституционный референдум удовлетворит предусловия Турции
|Востоковед: Роль Пашиняна в "операции ОДКБ" совершенно не противоречила его собственным убеждениям
|Прогноз: Мерещащиеся Еревану экономические преференции трансформируются в турецкое экономическое иго
|Прогноз: В существующей логике нормализация отношений завершиться зависимостью Армении от Турции
|Читать больше
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