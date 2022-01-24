Понедельник, 24 Января 2022 10:57

АрмИнфо. Парламент Армении получил заявление Армена Саркисяна об отставке с поста президента.

Согласно 125 статье Конституции страны, президент подает прошение о своей отставке в Национальное Собрание. Отставка считается принятой с момента ее обнародования в порядке, установленном законом.

До вступления в должность нового главы государства его обязанности исполняет председатель парламента.

Так, согласно 124 статье Основного закона РА, президент Республики избирается сроком на семь лет. Президентом может быть избрано каждое лицо, достигшее сорока лет, последние шесть лет являющееся гражданином только Республики Армения, последние шесть лет постоянно проживающее в Республике Армения, обладающее избирательным правом и владеющее армянским языком. Одно и то же лицо может быть избрано Президентом Республики только один раз. Президент Республики не может занимать какой-либо иной должности, заниматься предпринимательской деятельностью, выполнять иную оплачиваемую работу. Президент Республики в ходе осуществления своих полномочий не может быть членом какой-либо партии. Президент Республики избирается Национальным Собранием.

Очередные выборы Президента Республики проводятся не ранее чем за сорок и не позднее чем за тридцать дней до завершения полномочий Президента Республики. Право на выдвижение кандидата в Президенты Республики имеет как минимум одна четверть от общего числа депутатов.

Президентом Республики избирается кандидат, который получил не менее трех четвертей голосов от общего числа депутатов. Если Президент Республики не избирается, то проводится второй тур выборов, в котором могут принять участие все кандидаты, принявшие участие в первом туре. Во втором туре Президентом Республики избирается кандидат, который получил не менее трех пятых голосов от общего числа депутатов. Если Президент Республики не избирается, то проводится третий тур выборов, в котором могут принять участие два кандидата, получившие наибольшее число голосов во втором туре. В третьем туре Президентом Республики избирается кандидат, получивший большинство голосов от общего числа депутатов. Если Президент Республики не избирается, то в десятидневный срок проводятся новые выборы Президента Республики.

Подробности порядка выборов Президента Республики устанавливаются Регламентом Национального Собрания.

Как гласит статья 126-ая Конституции РА, внеочередные выборы Президента Республики проводятся не ранее чем через двадцать пять и не позднее чем через тридцать пять дней после открытия вакансии на должность Президента Республики в случаях отрешения от должности, невозможности исполнения полномочий, отставки или смерти Президента Республики.

Напомним, что накануне президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. По словам Саркисяна, причиной отставки является отсутствие у президента реальных инструментов, в том числе возможности влиять на вопросы "войны или мира". Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте главы государства, Саркисян думал и решил уйти с поста президента республики после активной работы в течение около четырех лет. "Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определенной логике", - отметил Президент. Армен Саркисян был избран президентом РА в апреле 2018 года.

Отметим, что 23 Армен Саркисян подписал указ об освобождении Эмиля Тарасяна от занимаемой должности главы аппарата президента.