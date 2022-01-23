Воскресенье, 23 Января 2022 21:22

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 24 января в течение порядка двух часов в прямом эфире Facebook будет отвечать на вопросы представителей СМИ и общественных организаций. Об этом написал Пашинян на своей странице в соцсети Facebook.

"Уважаемые соотечественники, завтра, 24 января, в 20.00 в прямом эфире на моей странице в Facebook отвечу на вопросы СМИ и общественных организаций. СМИ и общественные организации могут присылать свои вопросы на адрес [email protected] до 20:00 сегодня. Прошу отправлять по одному вопросу ", - написал глава правительства.

Напомним, что аналогичный формат общения премьер-министром РА был использован уже дважды, в последний раз ровно месяц назад - 24 декабря.

Не исключено, что пресс-конференция связана непосредственно с сегодняшней отставкой Президента Армении Армена Саркисяна. Одной из главных причин своей отставки Саркисян видит в том, что глава государства не может влиять «на вопросы войны или мира», накладывать вето на законы, которые считает нецелесообразными. При этом, возможности президента воспринимаются не как преимущество, а как угроза со стороны различных политических сил.