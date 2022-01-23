Воскресенье, 23 Января 2022 21:04

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. По словам Саркисяна, причиной отставки является отсутствие у президента реальных инструментов, в том числе возможности влиять на вопросы «войны или мира»



Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте главы государства, Саркисян думал и решил уйти с поста президента республики после активной работы в течение около четырех лет. "Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определенной логике», - отметил Президент.

Президент рассказал, что когда принимал предложение занять пост главы государства, то исходил из того, что новый президентский институт будет иметь инструменты, возможности влиять на внешнеполитическую, экономическую, инвестиционную политику, отношения с диаспорой, а также продвигать национальные интересы на международной арене. Однако весной 2018 года произошла «бархатная революция» - антиправительственные выступления, которые возглавил Никол Пашинян, впоследствии ставший премьер-министром. Массовые протесты были вызваны выдвижением бывшего президента Сержа Саргсяна на пост главы кабмина. В конечном итоге он подал в отставку.



В этом контексте, отвечая на вопрос, почему он не покинул пост еще в 2018-м Саркисян заявил, что ответ очевиден: он взял на себя ответственность за события в стране как президент республики. «Я был обязан сделать все, что в моих силах, чтобы избежать дальнейшего углубления внутреннего раскола, возможных столкновений, которые могли привести к крайне негативным последствиям. Я стремился использовать авторитет и связи, полученные в результате многолетней работы, использовать свой международный политический и экономический потенциал для построения сильного, стабильного государства», — отметил он.



В действительности оказалось, что президент не обладает конституционными инструментами, чтобы помогать своей стране, указал Саркисян. В республике сложилась «парадоксальная ситуация, когда президенту приходится быть гарантом государственности, фактически не имея никаких реальных инструментов», пояснил он. В частности, глава государства не может влиять «на вопросы войны или мира», наложить вето на законы, которые считает нецелесообразными. При этом, по его словам, «возможности президента» воспринимаются не как «преимущество», а как «угроза» со стороны различных политических сил.



"Сложилась реальность, при которой Президент не может использовать большую часть своего потенциала для решения системных внутри- и внешнеполитических задач", — отметил Саркисян. Он призвал к осмысленным и продуманным решениям, в противном случае армяне окажутся «на обочине истории». "Мы больше не имеем права на ошибку" - заключил он.