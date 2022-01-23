Воскресенье, 23 Января 2022 10:54

АрмИнфо. В Армении за последние сутки провели 5 812 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 940 новых случаев заражения (16,1% от числа граждан сдавших тест), при этом выздоровело 127 человек. Согласно сообщению Министерства здравоохранения, при ускорении темпов распространения болезни, второй день подряд в стране не зарегистрированы летальные исходы от коронавируса.

По положению на 11:00 22 января фактическое лечение получает 7 242 пациента. C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 669

792 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 350 897 человек (13,1% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 334 109 (95,2%), скончалось - 8 026 (2,3%).