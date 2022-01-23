Воскресенье, 23 Января 2022 10:45

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 24 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 43, 45 на улице Ханджяна, жилой дом 116 на улице налбандяна, жилые дома 29, 31, 33 на пр. Саят-Нова, жилые дома 9, 11, 17, 21/1, 25, 27 на улице Ер.Кочара, жилой дом 57/19 на улице Заваряна, собственные дома 12-60 на улице Кори, собственные дома 10-67 на улице Ареставорнери, жилые дома 2, 4 на улице Каджазнуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 4а, 8/15/ на ул. Шопрона и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 6-ом Норкском массиве; жилые дома 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 в кв. ‘Брюсов”, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 57 в кв. “Дурян”, жилые дома 1/1, 1/2, 6, 7, 8, 8/1, 8/2 в кв. “Саят-Нова”, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 в кв. “Чаренц”, 1/1, 1/2, 3/3в кв. “Исаакян”, 25/1, 25/2 в кв. ‘Ованнисян” в Аване; собственные дома в кв. “Дурян” и на улице Н.Сафаряна, школа “Мхитарян Миабанутян”, ясли-детские сады N5, 10 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Ариндже;

11:00-15:00 собственные дома 2-17 и жилые дома 12, 14 на 41-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилой дом 7 на улице Врацакан, жилые дома 165, 171 на улице Гр.Кочара, жилые дома 1, 1/2, 2/1, 3, 4 и собственные дома 2-18, 2/3 на улице Н.Заряна, жилые дома 36-38/3 на улице Мамиконянца, жилой дом 34 на улице Толбухина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); общежития NN2, 3 на улице Неркин Шенгавит 9, жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на 1-ом переулке Ширака, жилой дом 14 на 2-ом переулке улицы Ширака, жилые дома 1, 3 на улице Шарури и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-13:00 села Ашнак, Катнахбюр, Давташен, Неркин Саснашен, Верин Саснашен, Неркин Базмаберд, Верин Базмаберд, Мецадзор, Какавадзор, Агарак, Диан и Отеван;

в Араратской области:

10:00-16:00 территория, прилегающая к офису строительной компании, в городе Вайк;

10:30-16:00 частично села Верин Арташат и Хнаберд;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично села Гегашен, Котайк и Зар; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично кварталы “Х.Абовян”, “Паруйр Севак” в селе Ариндж.