Воскресенье, 23 Января 2022 10:43

АрмИнфо. По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны рассмотрели практические аспекты реализации договорённостей, зафиксированных в трёхсторонних заявлениях лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, в том числе вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией армяно- азербайджанской границы.

Пашинян и Путин отметили целесообразность продолжения работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

С учётом текущего председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках ОДКБ.

По просьбе Никола Пашиняна Президент России кратко информировал о ходе переговоров с США и их союзниками по гарантиям безопасности Российской Федерации.