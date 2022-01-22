Суббота, 22 Января 2022 11:42

АрмИнфо.Заместитель Председателя НС РА Рубен Рубинян принял делегацию Европейского Союза во главе с представителем Франции в Совете ЕС, советником президента Франции Изабель Дюмон и специальным представителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром.

Стороны обменялись мнениями о реализации договоренностей, достигнутых в ходе встреч при посредничестве Президента России в Сочи и при посредничестве Президента Франции и Председателя Европейского Совета в Брюсселе.

Стороны коснулись процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией. Вице-спикер НС оценил первую встречу спецпредставителей в Москве как конструктивную, отметив, что армянская сторона заинтересована в решении проблем путем предметных переговоров.