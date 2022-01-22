Суббота, 22 Января 2022 11:41

АрмИнфо.Министр здравоохранения Анаит Аванесян приняла сегодня Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в Армении Болата Иманбаева.

Как сообщила пресс-служба здравоохранного ведомства, обе стороны оценили сотрудничество между странами как успешное, развитие долгосрочных отношений и постоянную интенсификацию двусторонних связей.

Министр коснулась ситуации, вызванной новой волной пандемии COVID-19, рассказала о превентивных мерах против ее широкого распространения и активным процессом вакцинации населения.

Болат Иманбаев поблагодарил армянских коллег за надлежащую организацию работы против коронавирусной эпидемии, а также за быстрое реагирование на возникшие проблемы.

<Придаю большое значение армяно-казахстанскому партнерству, которое еще больше укрепит двусторонние дружественные отношения на пути новых перспектив, новых возможностей и реализации совместных программ>, - сказала Анаит Аванесян.

Посол сообщил, что в Казахстане уже налажено производство вакцины против COVID-19, и выразил готовность обсудить возможность ее поставок в Армению.