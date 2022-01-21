Пятница, 21 Января 2022 18:46

АрмИнфо. В то время, как международные правозащитные и журналистские организации на разных уровнях выражают озабоченность в связи с резким ухудшением ситуации с обеспечением свободы слова и печати в Армении, власти республики на самом низкопробном уровне продолжают преследовать СМИ и журналистов. Об этом говорится в сегодняшнем заявлении Союза Журналистов Армении (СЖА).

В заявлении отмечается, что отдельные представители власти (некоторые

из них - из числа бывших журналистов) своими непристойными

выражениями и пошлыми высказываниями в адрес журналистов, переходят

все границы приличия. Судя по всему, тем самым власти и лично Никол

Пашинян лично, демонстрируют свое реальное отношение к прессе и свободе слова в целом.

Уже давно представители властей на самых разных площадках и всевозможных форматах ведут тотальную атаку против СМИ, а высказывания членов правящей партии лишь иллюстрируют происходящие процессы.

Свобода слова и свободная пресса, со всеми их недостатками, сохранились в числе немногих институтов, которые пытаются взять на себя роль сдержек и противовесов в отношении властей, день ото дня приближающихся к диктатуре.

Антинародной и антидемократической позиции властей в определенной мере способствует и низкий уровень профессиональной солидарности и консолидированности в журналистской среде. Для этого имеются как объективные, так и субъективные причины, а некоторых случаях и проявления неэтичного поведения со стороны некоторых наших коллег.

Союз журналистов Армении решительно осуждает недостойные высказывания представителей правящей фракции в адрес прессы, призывает власти призвать к порядку своих ораторов и предотвратить деградацию цивилизации в Армении.

СМИ и журналистов призываем не поддаваться на провокации, и даже в самых сложных ситуациях оставаться верными высокой профессиональной миссии, - резюмируется в Заявлении СЖА.