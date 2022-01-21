Пятница, 21 Января 2022 16:12

АрмИнфо. Опыт показал, что в Армении решения принимаются на ногах, между делом, без полной оценки ситуации, противника, существующих угроз и вызовов, и собственных возможностей. Об этом 21 января в парламенте в беседе с журналистами заявил руководитель парламентской фракции блока <Армения>, бывший министр обороны Сейран Оганян на просьбу дать оценку предложениям армянской стороны, направленным Азербайджану о зеркальном отводе войск.

Оппозиционер констатировал, что нет реальной оценки ситуации и армянские власти принимают решения на основе русской поговорки - методом проб и ошибок, но практика показала, что эти самые эксперименты привели к катастрофическому бедствию. <Бедствие в том, что решения по существующим вопросам по части уточнения границ - делимитации и демаркации, нельзя принимать без глубокого изучения. Что значит зеркальное отступление? По устному указанию главы правительства, мы уже один раз зеркально отвели наши войска на участке Сюника после того, как военные действия были прекращены. После этого противник пришел, встал на границу, организовал провокации и вторгся на нашу территорию. Капан, дороги Капана, участок у Черного озера, в направлении Джермука, в Гегаркунике. И что означает зеркальный отвод, где, по всей границе, или на том участке, куда вторгся противник? Если речь о нашем участке, на который проник противник, то он односторонне должен отвести свои войска, и тогда уже наши должны осуществить соответствующие работы в данном направлении>,

- подчеркнул Оганян.

Что касается заявления главы МИД Армении о том, что РА осуществляет политические процессы с ОДКБ, то Оганян отметил, что хорошо бы Мирзояну четко объяснить, что армянская сторона ведет переговоры со всеми странами ОДКБ, политическим руководством ОДКБ, военным комитетом, которые должны работать со всеми международными организациями и заставить Азербайджан отойти.

<В этом заключается наша сегодняшняя работа. И если не заставят отступить, то нам придется задействовать и военную составляющую ОДКБ, совместно с ВС РА. Думаю, что эти разговоры пустые, потому что для демаркации и делимитации границы враждебные государства должны стать соседними государствами, должна быть создана совместная комиссия правительств соседних государств и проведена соответствующая работа>,

- сказал экс-министр обороны, задавшись риторическим вопросом, является ли сейчас Азербайджан для Армении соседним, дружественным государством. По его словам, лишь после полноценных и содержательных обсуждений можно будет решить, где и как должна проходить граница, а в этом случае все это бессмысленный разговор.

Оппозиционер также считает, что Азербайджан не согласится на предложения о зеркальном отводе. В этом ключе он также указал на недопустимость осуществления подобных шагов за счет интересов и территорий Армении.

На уточнение функционирует ли ОДКБ, Оганян констатировал, что сегодняшние власти Армении на примере Казахстана продемонстрировали состоятельность Организации. По его словам, если армянское председательство в ОДКБ в состоянии задействовать потенциал организации в Средней Азии, то обязан это сделать и в Армении.

Оганян отметил, что в прошлом в ОДКБ была проведена довольно серьезная работа по развитию военной составляющей ОДКБ, по части оперативного реагирования Коллективных сил Организации. <Это было сделано не по нашему предложению, Казахстану принадлежала идея, но мы внесли серьезный вклад и эти силы имею региональную направленность - Беларусь, Кавказский регион и Средне-Азиатский регион. Миротворческие силы ОДКБ были сформированы на примере миротворческой бригады ВС Армении>, - сказал экс-министр обороны РА, добавив, что власти Армении должны предпринять меры для задействования механизмов организации.

<Была проведена довольно серьезная работа по развитию военной составляющей ОДКБ, до прихода к власти Никола Пашиняна. А при Николе Пашиняне отмечу два факта: когда проблема касалась Армении, они ничего не сделали, кроме организации обсуждений, но когда проблема касалась других, Казахстана, сразу же этот механизм заработал. Участие Никола Пашиняна было техническим. Там есть куда более крупные игроки, такие как Россия>, - обратил внимание оппозиционер.

На замечание о том, что в бытность его министром, ОДКБ также ставила знак равенства между Арменией и Азербайджаном и не предпринимала никаких шагов, Сейран Оганян отметил, что в бытность его министром руководство ОДКБ в лице генсека Николая Бордюжи посещало нахиджеванский участок границы и делало оттуда заявление. <Во­вторых, у нас была армия, выполняющая стоящие перед ней задачи по обороне. ОДКБ предназначалась для более глобальных задач - реагировать на нападение со стороны Турции. Если вспомним мои заявления, я говорил, что даже в случае провокаций со стороны Азербайджана стыдно сразу обращаться к ОДКБ, Вооруженные силы Армении в состоянии выполнить поставленную задачу и выполняли. Иное дело сейчас, после поражения в 44-дневной войны 2020 г. Очевидно, что в одиночку не можем решить вопросы безопасности, и необходимо вести переговоры в рамках ОДКБ>, - отметил Оганян, не согласившись с тем, что решения в ОДКБ принимаются исключительно Россией. Он подчеркнул, что решения в ОДКБ принимаются консенсусно и нужно работать с Организацией.