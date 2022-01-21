Пятница, 21 Января 2022 14:41

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с делегацией во главе с представителем французского председательства в Совете ЕС, советником Кабинета президента Франции по вопросам континентальной Европы и Турции Изабель Дюмон и специальным представителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром поздравил Францию со вступлением на пост председателя Совета ЕС, выразив уверенность, что оно будет эффективным и будет способствовать установлению стабильности и безопасности на Южном Кавказе. Как сообщает пресс-служба МИД РА, на встрече была подчёркнута важность дальнейшего развития партнерства Армения-ЕС.

В ходе встречи были затронуты гуманитарные вопросы, возникшие в результате 44- дневной войны. В этом контексте была подчеркнута необходимость немедленной репатриация армянских военнопленных и заложников, удерживаемых в Азербайджане.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам осуществления шагов, направленных на повышение уровня армяно-азербайджанской пограничной безопасности и стабильности. В этой связи Мирзоян указал важность осуществления договоренностей, достигнутых по итогам встречи в Брюсселе, прошедшей при посредничестве председателя Европейского совета, и закрепленных в Сочинском трехстороннем заявлении.

Подчеркнута необходимость полного соблюдения режима прекращения огня, а также отказа высшего руководства Азербайджана от воинственной риторики.

Глава МИД Армении подчеркнул важность полноценного возобновления переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседательсва Минской группы ОБСЕ.