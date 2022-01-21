Пятница, 21 Января 2022 14:04

АрмИнфо.С момента начала деструктивных событий в Казахстане прошло две недели. Ситуация, можно сказать, уже стабилизирована благодаря усилиям действующего президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, который предпринял все своевременные меры по выходу из сложившейся ситуации.

Совершенно очевидно, что протесты, начавшиеся 2 января в Мангистауской области на западе Казахстана, не имеют ничего общего с дальнейшей эскалацией ситуации и насильственными действиями, в которых принимали участие террористические, экстремистские и криминальные группы. Требования, которые были озвучены в рамках начавшихся демонстраций 2 января против повышения розничных цен на сжиженный нефтяной газ, были полностью удовлетворены официальными властями Казахстана. Правительство РК, по поручению президента К.Токаева, оперативно приняло меры по снижению цен на газ, а также ввело мораторий на повышение цен на социально-значимые продовольственные товары, горюче-смазочные материалы и коммунальные услуги. Также были освобождены все лица, ранее задержанные во время несанкционированных акций. Несмотря на удовлетворение требований митингующих в Мангистауской области, уже далеко не мирные демонстрации начались и в других крупных городах страны.

Примечательно, что анализ ситуации показал, что Казахстан подвергся вооруженной агрессии хорошо скоординированных террористических групп, прошедших подготовку за рубежом. Если первоначально митинги в Западном Казахстане были мирными и выдвигали требования социально-экономического характера, то участники последующих массовых беспорядков не выдвигали каких-либо конкретных экономических и даже политических требований. Они не имели намерений вести переговоры с властями, а были нацелены на насильственное свержение конституционного строя.

Очевидно, что силы, которые приложили все усилия дестабилизировать Казахстан имели цель ослабить государственность и взять страну под внешнее управление. Президент Токаев пресек все попытки разложить казахское государство и принял ряд правильных решений.

Безусловно, было принято и правильное решение по части привлечения миротворческой миссии на основе Устава ОДКБ. Миротворческие силы ОДКБ приняли участие лишь в охране важных государственных и военных объектов. Задача стабилизации ситуации внутри страны была полностью возложена на силовые структуры Казахстана.

Преодоление кризиса и продвижение в реализации базовой программы реформ

Общая ситуация в Казахстане в настоящее время стабильна. Сейчас крайне важно успешно завершить продолжающуюся контртеррористическую операцию, полностью восстановить закон и порядок в стране, а также провести тщательное и прозрачное следствие, привлечь к ответственности всех боевиков и их пособников, раскрыть все причины и подробности трагедии. Специальной следственно-оперативной группе уже даны все эти поручения со стороны высшего руководства КР.

Крайне важно, что президент Токаев не просто стабилизировал ситуацию в краткосрочной перспективе, а инициировал целый ряд политических и социально-экономических реформ. Отметим, что Казахстан за последние годы добился очень достойных и ощутимых результатов практически во всех сферах, а текущие анонсированные реформы полностью направлены во благо народа и граждан Казахстана. Президент хорошо понимает, что заинтересованные в дестабилизации Казахстана силы попытались на сей раз использовать внутреннюю социальную повестку, поэтому предпринятые реформы направлены на решение базовых проблем.

Даны поручения для оказания помощи семьям погибших сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и гражданских лиц. Правительство предоставит этим семьям пособия на жилье и образование, а также другие формы поддержки. Правительство будет оказывать финансовую помощь и другие виды поддержки бизнесу во время кризиса. Для предприятий временно приостановлена выплата процентов по кредитам, уплата административных штрафов и пений.

11 января президент Токаев выступил с речью на специальном заседании Мажилиса (нижней палаты парламента Казахстана). В ходе заседания Токаев предложил кандидатуру Алихана Смаилова в качестве нового премьер-министра Казахстана. Новому премьер-министру предоставлено три недели для подготовки и представления плана действий правительства на 2022 год. Президент Токаев выдвинул ряд инициатив, направленных на преодоление нынешнего кризиса и дальнейшее развитие страны.

Заявлено, что все обязательства и гарантии Казахстана перед инвесторами будут строго соблюдаться и выполняться. Будет разработана новая концепция инвестиционной политики для повышения инвестиционной привлекательности Казахстана с учетом возрастающей роли требований экологического, социального и корпоративного управления, глобального перехода к зеленой энергетике и технологического прогресса.

Правительство приложит особые усилия для решения проблем экономического неравенства в Казахстане. Правительство обеспечит рост доходов всех групп населения в соответствии с ростом национальной экономики. В течение двух месяцев правительство и Палата предпринимателей разработают программу по увеличению доходов населения в целом и подготовят конкретные предложения по сокращению бедности в Казахстане.

Будут предприняты системные усилия по снижению инфляции и обеспечению стабильности национальной валюты. Целевой коридор инфляции должен составить 3-4% к 2025 году.

Будет создан специальный фонд «Народу Казахстана» для поддержки граждан Казахстана. Его деятельность будет полностью прозрачной и подотчетной общественности, а финансирование будет осуществляться из частных и государственных источников.

Президент Токаев объявил пятилетний мораторий на повышение зарплат высших государственных чиновников, депутатов парламента и акимов (губернаторов) регионов. В то же время, заработная плата работников бюджетной сферы более низкого уровня будет продолжать расти.

Преодоление непропорциональности и экономическом развитии различных регионов Казахстана будет одной из главных задач нового правительства. Кабинету министров поручено подготовить комплекс мер по выравниванию «отстающих» в экономическом отношении регионов.

Правительство выделит образовательные гранты для молодежи, проживающей в густонаселенных областях Казахстана. Президент поручил правительству к 2025 году открыть филиалы не менее пяти крупных зарубежных университетов и разработать программу привлечения лучших преподавателей в регионе.

Также известно, что будет проведен глубокий анализ деятельности государства по борьбе с коррупцией, обеспечению прозрачности и эффективности процедур таможенного и пограничного контроля на некоторых из ключевых объектов на границе Казахстана. Для укрепления национальной безопасности и эффективного противодействия всем видам угроз, вся система национальной безопасности будет реорганизована, включая Вооруженные силы, правоохранительные органы, органы национальной безопасности и разведывательную службу.

Очевидно, что инициированные базовые реформы со стороны президента страны уже в скором времени должны дать свои ощутимые результаты. Судя по реформам, президент Токаев и высшее руководство КР, планируют полностью и окончательно решить внутренние проблемы во благо народа, а также в будущем полностью устранить возможные попытки вмешательства во внутренние дела Казахстана.

Пожелаем народу Казахстана мира и процветания, а руководству страны успехов в начатом деле и решении важных вопросов!

Арман Гукасян, политолог