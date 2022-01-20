Четверг, 20 Января 2022 13:15

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 21 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 1 на улице Туманяна, жилые дома 33, 35 на улице Ханджяна, жилые дома 76, 78 на улице Анрапетутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилой дом 12 на улице Н.Степаняна, жилой дом 48/4 на улице Молдовакан, жилой дом 9 на улице Бакунца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1А /1/, 3 /2/3/ 5 /4/ ,5/1 /5/, 5/2 /8/, 5/3 /9/, 7 /Б/ на улице Нансена, жилые дома 2 /6/, 4 /7, 10 на улице Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 50/5, 52/3, 52/5, 54/6 на пр. Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улица Неркин Шенгавит 9, общежития N2, 3, жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на 1-ом переулке улицы Ширака, жилой дом 14 на 2-ом переулке улицы Ширака, жилые дома 1, 3 на улице Шарури, жилой дом 27/1 на улице Г.Нжде, жилые дома 27/1, 27/2 на улице Г.Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственный дом 80 на улице Атояна, жилые дома 7, 9, 11 на улице Эребуни, собственные дома 13-64 на 22-ой улице, 31-54 на 24-ой улице, 36, 38 на 26-ой улице Нор Ареша, собственные дома 10-15 на 1-ом переулке Димитрова, квартиры 1-45 жилого дома 22 и жилые дома 24, 26 на улице Эребуни;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично улица Ханджяна в городе Арарат;

10:30-16:00 частично село Хнаберд;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично село Агнджадзор;

в Котайкской области:

10:00-16:00 воинская часть, собственники “К.Сардарян”, “А.Тоноян”, “А.Аворян”, “М.Ханоян”, “А.Агабекян”, гостевой дом ‘Сев Кар”, редакция ‘Етер”, квартал “Ушардзан”, кварталы “Верин”, “Аревмтян”, собственники “Г.Григорян”, “Г.Арутюнян”, “А.Гукасян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Прошян;

11։00-17։00 частично села Гегашен, Котайк и Зар; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично кварталы “Х.Абовян”, “Паруйр Севак” в селе Ариндж;

в Тавушской области:

11:00-12:00 улицы Оганяна, Блбуляна в городе Иджеван; село Сос; станции сотовых операторов “Виваселл-МТС”, “ВЕОН Армения”, “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:00-13:00 улицы Л.Арзуманяна, Сафаряна, Прошяна, Налбандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Иджеван.