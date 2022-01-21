Пятница, 21 Января 2022 13:07

АрмИнфо.Ситуацию, сложившуюся на армяно-азербайджанской границе обсудили, в ходе встречи 21 января, секретарь Совбеза РА Армен Григорян и советник Кабинета президента Франции по вопросам континентальной Европы и Турции Изабель Дюмон, специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар, советник президента Европейского Совета Магдалена Гроно и посол ЕС по вопросам Восточного партнерства Брис Роквой. Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, во встрече также участвовали глава Делегации ЕС в Армении Андреа Викторин и посол Франции в РА Анн Луйо.

В этом контексте было подчеркнуто, что процесс демаркации и делимитации армяно- азербайджанской границы должен быть начат как можно скорее и для этого должна быть создана соответствующая атмосфера.

Изабель Дюмон и Тойво Клаар касаясь гуманитарных проблем отметили, что ЕС прилагает активные усилия для скорейшего разрешения кризиса, сложившегося вокруг вопроса, связанного с военнопленными.

В целом, стороны выразили удовлетворение активным сотрудничеством Армения-ЕС. Григорян подчеркнул готовность Армении продолжать сотрудничество с ЕС в процессе демократизации Армении и обеспечения безопасности в регионе.