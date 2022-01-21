Пятница, 21 Января 2022 13:02

АрмИнфо.Правительство Армении при поддержке иностранных доноров прилагает значительные усилия для реформирования судебной системы. Но достаточно ли глубоки судебные реформы, достаточно ли они быстры, чтобы удовлетворить потребности бизнес-сектора Армении?

Эти и другие темы обсуждались на круглом столе в Ереване, организованном Европейской бизнес-ассоциацией (EBA) и программой Европейского Союза <Укрепление системы правосудия в Армении>.

Согласно поступившему в АрмИнфо сообщению, глава делегации ЕС в РА Андреа Викторин в ходе своего приветственного слова отметила, что Армения продолжает сталкиваться с чрезмерным затягиванием гражданских судебных процессов, что обусловлено в числе прочих вопросов, тяжелыми судебными процедурами и перегруженностью судебного управления, которые, в свою очередь, приводят к скапливанию рассматриваемых дел. <Предсказуемость судебных решений, разумные сроки и исполнимость способствуют созданию атмосферы доверия и стабильности, тем самым улучшая бизнес-среду для бизнеса и создавая благоприятную для инвестиций бизнес- среду. ЕС по-прежнему привержен делу создания наилучших возможных условий для экономического роста и создания рабочих мест в Армении на благо армянского народа>, - сказала Андреа Викторин. При этом Европейский посол увязала предсказуемые, своевременные и исполнимые судебные решения с доверием, стабильностью и, следовательно, благоприятной деловой средой.

В свою очередь заместитель министра юстиции РА Ерануи Туманянц заверила, что сотрудничество с международными партнерами крайне важно в решении задач, поставленных государством, и достижении его целей. По ее словам, программы, реализованные при поддержке международных партнеров, сыграли значительную роль в успехе судебной реформы. Ярким свидетельством этого является работа, которую предстоит провести в рамках программы <Укрепление системы правосудия в Армении>. Заместитель министра юстиции добавила, что министерство высоко ценит сотрудничество с международными партнерами и убеждено, что оно будет продолжительным. <Судебная система имеет решающее значение для любого иностранного инвестора, она по- прежнему является одним из пяти главных приоритетов, которые компании неоднократно упоминают в ежегодном исследовании рынка, проводимом ЕБА>, - сказала исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Диана Сарумова, добавив, что EБA организовала круглый стол, чтобы предоставить бизнес-сообществу возможность получать обновленную информацию об улучшениях в процессе реформ, а также обсудить существующие препятствия. В ходе конференции участники обсудили ряд вопросов, связанных с альтернативным разрешением споров и его экономической эффективностью по сравнению с судебной процедурой, превосходит ли медиация прямые переговоры и сложно ли привести в исполнение арбитражные решения. За столом также обсуждались реформа юстиции и отраслевая политика, таможенные процедуры и административное право, конкурентное право и гражданский процесс, а также выбор права и юрисдикции.

О мероприятии рассказала директор проекта Германского фонда международного правового сотрудничества (IRZ) Тереза Тальхамер, которая отметила, что в рамках проекта <Укрепление системы правосудия в Армении>, осуществляемого IRZ и совместно с партнерами из Expertise France и Судебной администрацией Латвии, они стремятся поддерживать бизнес-среду путем реформирования судебных процедур и продвижения альтернативного разрешения споров. <Мы рады, что вместе с нашим соорганизатором EБA нам удалось собрать сегодня такую разнообразную и актуальную аудиторию для обсуждения статус-кво, и мы с нетерпением ждем возможности услышать, каким образом мы можем внести еще больший вклад с этой точки зрения>, - подытожила она. Проект <Укрепление системы правосудия в Армении> реализуют IRZ, Expertise France и Судебная администрация Латвии. Проект финансируется Европейским Союзом.