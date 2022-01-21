Пятница, 21 Января 2022 12:58

АрмИнфо.ФБР провело обыски в доме конгрессмена- демократа Генри Куэльяра и его предвыборном офисе в Техасе связан с широкомасштабным федеральным расследованием в отношении Азербайджана и нескольких американских бизнесменов.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. При этом отмечается, что Федеральное большое жюри в Вашингтоне расследует этот вопрос, но неясно, является ли Куэльяр объектом расследования.

После того, как агенты ФБР произвели обыск в доме Куэльяра в Ларедо, штат Техас, его помощник заявил, что конгрессмен <будет полностью сотрудничать с любым расследованием>. <Он привержен обеспечению справедливости и законности>, - говорится в заявлении.

Также отмечается, что обыски ФБР были полностью законными и одобрены

судом.

Телеканал напоминает, что Куэльяр, представляющий 28-й округ штата Техас работает в Конгрессе с 2005 года. В последние годы он был сопредседателем Группы Конгресса по Азербайджану и неоднократно встречался с официальными лицами Азербайджана, в том числе с послом Азербайджана Элином Сулеймановым. Отмечается, что последний год Куэльяр часто критиковал администрацию Байдена за ее политику, связанную с границами.