Четверг, 20 Января 2022 13:51

АрмИнфо.Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о порядке передвижения через Лачинский коридор.

Так, 20 января в ходе еженедельного брифинга на просьбу выразить позицию Москвы в связи с угрозами президента Азербайджан в адрес кандидата в президенты Франции Валери Пекресс за посещение Нагорного Карабаха, Захарова напомнила, что оценки по азербайджано-французским отношениям могут давать представители двух страны - Франции и Азербайджана.

В тоже время касаясь проезда через Лачинский коридор, который координируется российскими миротворцами, представитель внешнеполитического ведомства РФ напомнила, что российский миротворческий контингент развернут вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре, в соответствии с заявлением лидеров Азербайджана, Армении и России, подписанном 9 ноября 2020 г о полном прекращении огня и всех видов боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

<В соответствии с пунктом 6 данного заявления, Лачинский коридор находится под контролем российских миротворцев. Азербайджан гарантирует безопасность передвижения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях по Лачинскому коридору. Командованием российского миротворческого контингента определен порядок посещения, в том числе и иностранными гражданами и представителями международных организаций в район проведения миротворческой операции, которая хорошо известна азербайджанской и армянской сторонам. В частности, предусмотрено заблаговременное и надлежащее уведомление российских миротворцев о таких поездках. Это базовый подход>, - подытожила Захарова.

Отметим, что 12 января Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам раскритиковал поведение Пекресс. "Если бы мы знали о последнем незаконном визите Валери Пекресс, мы бы не отпустили ее обратно", - сказал он. Находящаяся с визитом в Афинах, Валери Пекресс резко отреагировала на слова Алиева, отметив серьезность такой угрозы кандидату в президенты Франции, которому запрещают направляться туда, куда этот кандидат хочет. МИД Франции также заступился за Пекресс, отметив, что до посла Азербайджана в стране уже донесена позиция о недопустимости подобного поведения.

Меж тем, как пишет Фигаро, Кристоф Кастанер, возглавляющий фракцию макроновской партии "Республика на марше" в Национальном собрании, указал, что "Эммануэль Макрон будет всегда реагировать на угрозы в отношении политических деятелей", и Валери Пекресс не станет исключением. "Он делает это постоянно", - добавил Кастанер. "Валери Пекресс высказала замечания, которые не понравились азербайджанской стороне, но она имеет на это полное право", - отметил политик. В понедельник "Фигаро" связалась с Елисейским дворцом. Представители администрации сообщили, что ответ скоро будет готов.