Четверг, 20 Января 2022 13:50

АрмИнфо.. Отпуска и свидания в ВС и УИУ Армении будут разрешены только после вакцинации или отрицательного результата на ПЦР-тест. Соответствующее решение представила 20 января на заседании правительства министр здравоохранения Анаит Аванесян.

По ее словам, в связи с коронавирусной ситуацией в ВС Армении и пенитенциарной системе были запрещены отпуска и свидания. Предлагаемым постановлением правительство снимает данные ограничения с условием соблюдения противоэпидемиологических правил. В частности, требуется получение двух доз прививки (либо одну дозу, но менее, чем 28 дней назад). Исключение распространяется на отпуска по смерти или тяжелой болезни члена семьи, а также на восстановительные отпуска более 15 дней. На таких же основаниях ограничиваются свидания с непривитыми родными, за исключением беременных женщин, детей до 18 лет, а также граждан, представивших ПЦР-тест давностью до 72 часов.

Свидания в УИУ запрещены, если лицо, лишенное свободы, и лицо, посещающее его, не получили полную вакцинацию в установленных дозах согласно инструкции по применению соответствующей вакцины (либо одну дозу, но менее, чем 28 дней назад), либо одну дозу - не более 14 дней назад. Ограничение не распространяется на лиц с документально подтвержденным абсолютным противопоказанием к вакцинации против коронавируса (COVID-19), беременных женщин, лиц до 18 лет, лиц, представивших ПЦР-тест давностью до 72 часов, ранее переболевших коронавирусом пациентов (в течение 90 дней с момента первого положительного результата ПЦР-обследования), а также компетентных лиц и органов, в том числе, Защитника прав человека или его уполномоченного представителя, депутатов Национального Собрания Республики Армения, наблюдательных групп, адвокатов в соответствующие места.

Как сообщила министр, на сегодня в Армении полностью привились (получили две дозы вакцины) против коронавируса 805 550 человек, или 35,7% взрослого населения страны. Первую дозу получили 987 084 человека, или 43,7% взрослого населения. В течение последней недели активизировался процесс прививки третьей (бустерной) дозой, которую можно получить через 6 месяцев после полной вакцинации.