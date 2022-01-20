Четверг, 20 Января 2022 13:49

АрмИнфо.В Армении находится делегация во главе с начальником генштаба национальной гвардии Республики Кипр, генерал-лейтенантом Демокритосом Зервакисом.

Как сообщает пресс-служба минобороны, после официальной церемонии встречи, состоявшейся 19 января в административном комплексе МО РА, прошли переговоры Демокритоса Зервакиса с начальником Генштаба ВС РА, генерал-лейтенантом Артаком Давтяном. Собеседники обсудили вопросы региональной безопасности и военного сотрудничества.

Кипрской стороне была представлена ситуация, сложившаяся после 44-дневной войны, и существующие в регионе вызовы. Были обсуждены также возможности сотрудничества, направленные на укрепление боеспособности Вооруженных сил двух стран с целью эффективного противостояния существующим вызовам. Была отмечена важность как двустороннего, так и инициированного в 2019 году трехстороннего сотрудничества Армения-Кипр-Греция, в рамках которого в 2021 году уже был проведен ряд мероприятий.

Затем, кипрскую делегацию принял министр обороны Армении Сурен Папикян. Глава оборонного ведомства РА поблагодарил кипрскую сторону за четкую позицию в вопросе Арцаха и поддержку на международных площадках, подтвердил позиции армянской стороны по кипрской проблеме и ситуации в Восточном Средиземноморье. Министр обороны Армении отметил важность двустороннего военно-технического сотрудничества и выразил готовность армянской стороны к возобновлению работы созданной в этом направлении межправительственной комиссии. Демокритос Зервакис подтвердил готовность кипрской стороны развивать сотрудничество по всем направлениям и инициировать новые. В ходе встречи был достигнут ряд договоренностей о дальнейшем взаимодействии, которые будут реализованы в этом году.

Делегация во главе с генерал-лейтенантом Демокритосом Зервакисом посетила мемориальный комплекс жертвам Геноцида армян <Цицернакаберд>, побывала в ряде воинских частей МО РА.