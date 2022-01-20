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АрмИнфо.В Армении находится делегация во главе с начальником генштаба национальной гвардии Республики Кипр, генерал-лейтенантом Демокритосом Зервакисом.
Как сообщает пресс-служба минобороны, после официальной церемонии встречи, состоявшейся 19 января в административном комплексе МО РА, прошли переговоры Демокритоса Зервакиса с начальником Генштаба ВС РА, генерал-лейтенантом Артаком Давтяном. Собеседники обсудили вопросы региональной безопасности и военного сотрудничества.
Кипрской стороне была представлена ситуация, сложившаяся после 44-дневной войны, и существующие в регионе вызовы. Были обсуждены также возможности сотрудничества, направленные на укрепление боеспособности Вооруженных сил двух стран с целью эффективного противостояния существующим вызовам. Была отмечена важность как двустороннего, так и инициированного в 2019 году трехстороннего сотрудничества Армения-Кипр-Греция, в рамках которого в 2021 году уже был проведен ряд мероприятий.
Затем, кипрскую делегацию принял министр обороны Армении Сурен Папикян. Глава оборонного ведомства РА поблагодарил кипрскую сторону за четкую позицию в вопросе Арцаха и поддержку на международных площадках, подтвердил позиции армянской стороны по кипрской проблеме и ситуации в Восточном Средиземноморье. Министр обороны Армении отметил важность двустороннего военно-технического сотрудничества и выразил готовность армянской стороны к возобновлению работы созданной в этом направлении межправительственной комиссии. Демокритос Зервакис подтвердил готовность кипрской стороны развивать сотрудничество по всем направлениям и инициировать новые. В ходе встречи был достигнут ряд договоренностей о дальнейшем взаимодействии, которые будут реализованы в этом году.
Делегация во главе с генерал-лейтенантом Демокритосом Зервакисом посетила мемориальный комплекс жертвам Геноцида армян <Цицернакаберд>, побывала в ряде воинских частей МО РА.
|Совбез: Армения пока не получила письменного ответа от Азербайджана на предложение о деэскалации ситуации на границе
|Захарова: Сопредседатели МГ ОБСЕ передали Армении и Азербайджану сбалансированные, реалистичные предложения по повестке дальнейшего взаимодействия
|Мария Захарова напомнила о порядке передвижения через Лачинский коридор
|Отпуска и свидания в ВС и УИУ Армении разрешат только после вакцинации или отрицательного результата на ПЦР-тест
|Армения и Кипр сверили часы по вопросу взаимодействия в военно-технической сфере
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|Председатель Аудиторской палаты Армении досрочно подал в отставку
|Ален Симонян и Нэнси Пелоси обсудили региональные процессы
|Байрамов ответил Мирзояну: Азербайджан выступает за начало процесса делимитации границы с Арменией без каких-либо предусловий
|США предоставили Армении оборудование для мобильного госпиталя на сумму 665 тыс долларов
|Прошло 15 лет со дня вопиющего убийства в Стамбуле Гранта Динка
|Встречи глав МИД РА и АР в формате сопредседателей МГ ОБСЕ не планируется, намечается визит сопредседателей Минской группы в регион - Мирзоян
|Очередь за Украиной: Анкара продолжает попытки вклиниться в уже установленные международные посреднические форматы
|Ереван подготовил предложения, направленные на деэскалацию ситуации на армяно- азербайджанской границе - глава МИД РА
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Ереване стартовал судебный процесс в отношении Давида Тонояна и других
|Раиси обсудит с Путиным на встрече в Москве, в том числе и региональные вопросы
|Омбудсмен Арцаха: Политика Баку пропаганды ненависти к армянам и поощрения убийств имеет четкую хронологию
|"Лазаревский клуб" продолжает оказывать поддержку русскоязычным СМИ Армении
|Будущих врачей, получающих образование за счет государства, временно направят в регионы
|Арам Меймарян назначен замминистра окружающей среды Армении
|Глава МИД Арцаха считает маловероятным начало новой войны в зоне карабахского конфликта на данном этапе
|Давид Бабаян: Степанакерт по разным каналам поддерживает контакты с сопредседателями МГ ОБСЕ и ждет их в Арцахе
|"It was a joke": Керобян о своем обещании подать в отставку
|Прогноз: В существующей логике нормализация отношений завершиться зависимостью Армении от Турции
|МИД Арцаха в новом году будет вести активную и инициативную внешнеполитическую деятельность, без акцента на рекламу
|Число активных случаев коронавируса в Армении превысило отметку в 5 тыс.
|Католикос Великого Дома Киликийского обеспокоен моральным состоянием армянской Диаспоры
|МОНКС Армении и Германская служба академических обменов изучают перспективы углубления взаимодействия
|Алиев позвонил Путину после визита на Украину
|Дипломаты России и ЕС обсудили ситуацию на Южном Кавказе
|Дипломатический скандал между Францией и Азербайджаном набирает новый оборот
|Пресс-секретарь Ваана Керобяна опровергла слухи о возможной отставке министра
|В Арцахе идет процесс строительства 2 862 квартир
|Никол Пашинян: Стратегию трансформации Армении до 2050 года следует рассматривать в качестве ориентира правительства
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В СНБ Арцаха отреагировали на сообщения о якобы <свободном доступе> азербайджанцев в некоторые села Республики
|Состоялся визит Правительственной делегации Туркменистана в Узбекистан
|Банк ВТБ (Армения) предлагает пользователям услуги Чат-банка DIRECT льготные условия при оформлении депозитов и кредитов
|Посольство: Французский институт Армении призван объединить все инициативы, работающие на благо культурных связей Еревана и Парижа
|Польское председательство ОБСЕ отказалось дать оценку заявлениям президента Азербайджана в адрес минских посредников
|Никол Пашинян выиграл дело против Армении в ЕСПЧ
|Госминистр: Азербайджан использует армянских военнопленных и гражданских лиц в качестве рычага давления на Армению и Арцах
|В НАТО призвали Армению и Азербайджан избегать действий, которые могут привести к возобновлению насилия
|Пашинян поздравил болгарского коллегу с 30-летием установления дипломатических отношений между Арменией и Болгарией
|Госминистр Арцаха: Сопредседатели МГ ОБСЕ должны перейти к более жестким мерам и по вопросу посещения Нагорного Карабаха
|Бегларян: В Арцахе не рассматривается вопрос прекращения призыва на срочную службу в армию
|Прогноз: Укрепив экономику, Армения добьется для Арцаха не только особого статуса, но и независимости
|Госминистр: У Республики Арцах есть будущее, и жить и созидать на собственной земле является гарантией этого будущего
|Всех учеников 1-4 классов в Армении обеспечат бесплатными учебниками: Проект
|Ардшинбанк предоставляет клиентам Apple Pay
|За сутки в Армении подтвердилось 360 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровел 61 человек
|<Всеармянское молодежное сопротивление>: Армянская молодежь не смирилась с сегодняшней реальностью вокруг Армении
|Главы МИД России и Ирана обсудили вопросы региональной повестки
|Эдгар Парванян назначен вице-губернатором Арагацотнской области Армении
|Читать больше
|Востоковед: Роль Пашиняна в "операции ОДКБ" совершенно не противоречила его собственным убеждениям
|Прогноз: Мерещащиеся Еревану экономические преференции трансформируются в турецкое экономическое иго
|Прогноз: В существующей логике нормализация отношений завершиться зависимостью Армении от Турции
|Прогноз: Укрепив экономику, Армения добьется для Арцаха не только особого статуса, но и независимости
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