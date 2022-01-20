Четверг, 20 Января 2022 13:48

АрмИнфо. За 7 месяцев работы Патрульной службы в Армении ряд должностных лиц были привлечены к административной ответственности. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян 20 января на заседании правительства, положительно оценив деятельность Службы.

Как отметил Пашинян, по сравнению с первым полугодием 2020 нарушения стали фиксироваться намного строже. Статистика составления протоколов о нарушениях на дороге выросла по всем направлениям. Вместе с тем, как заверил премьер, цель властей не штрафовать граждан, а сформировать уважительное отношение к закону и порядку.

Как подчеркнул глава правительства, в истории Третьей Республики не было ни одного случая привлечения к ответственности чиновников высокого ранга, членов их семей. В частности, попросив извинения у начальника Полиции, Пашинян сообщил, что автомобиль родственника начальника Полиции РА был доставлен на штрафплощадку. "Соответствующий штраф уплачен", - сказал Никол Пашинян.