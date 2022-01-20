Четверг, 20 Января 2022 11:57

АрмИнфо. Представители руководства Армении и стоящий за ними крупный бизнес совершенно открыто озвучивают причину собственного стремления наладить отношения с Турцией. А именно желание торговать с турками. Подобное мнение выразил АрмИнфо доктор исторических наук Айк Демоян.

"Стремление понятно, но отношения между странами, знаете ли, не ограничиваются одной торговлей. И открытое озвучивание своих реальных ожиданий, на мой взгляд, говорить о степени политической недозрелости политического руководства нашей страны. Причем, страны, проигравшей 44-х дневную войну, в том числе Турции. Также понятно, что турки, вне всяких сомнений, весь этот букет используют в собственных интересах",

- заметил он.

В целом, Демоян оценивает текущий армяно-турецкий процесс как ассиметричный с точки зрения защиты интересов сторон. В первую очередь в силу наличия в обращении фактически обнародованных Анкарой еще до его начала предусловий. А также перспективы добавления к существующим предусловиям предусловий новых. Что, по его словам, встречает полное нежелание Еревана делать какие-то ответные заявления, тем более, шаги.

Еще более ухудшает ситуацию для Армении уже наблюдающаяся согласованность действий с Турцией. О чем, на его взгляд, говорит идентичное содержание заявлений МИД Армении и Турции по итогам первой встречи спецпредставителей. Согласно Демояну, данное обстоятельство говорит о том, что тексты заявлений были согласованы и написаны еще до встречи Рубиняна и Кылыча

На взгляд историка, Турция в любой момент может выйти из рамок предлагаемой ей Россией и коллективным Западом повестки в пользу повестки собственной. Что обусловлено осознанием Анкарой собственного превосходства. И перспективой трансформации кажущихся Еревану экономических преференций в экономическое иго. В этом свете, Демоян оценил ожидания Армении от процесса с Турцией на равных как наивные и крайне опасные. В первую очередь в силу того, что заинтересованность России и Запада в нормализации отношений между Арменией и Турцией совершенно не открывает подобных возможностей.

"Я лично ожидаю борьбы, причем довольно скорой, между Западом и РФ за посредничество в процессе нормализации армяно-турецких отношений. Что создает для интересов Армении дополнительные риски вдобавок к уже существующим. Впрочем, сам факт назначения Рубена Рубиняна спецпредставителем в переговорах с турками уже говорит о полном безразличии руководства Армении к защите этих самых интересов", - подытожил Демоян.

Первая встреча спецпредставителей в процессе нормализации между Арменией и Турцией состоялась 14 января в Москве. Ереван представлял вице-спикер парламента Рубен Рубинян, Анкару экс - посол в США Сердар Кылыч. По завершении встречи МИД Армении и Турции распространили приблизительно одинаковые заявления о конструктивной атмосфере переговоров. А МИД России отметил, что стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном, деполитизированном ключе.