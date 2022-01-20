Четверг, 20 Января 2022 11:27

АрмИнфо.Председатель Аудиторской палаты Армении Левон Йолян досрочно уходит в отставку.

"Согласно ч.1 ст.147 Конституционного закона "Регламент Национального Собрания", Председатель Аудиторской палаты РА Л.Йолян 19 января подал прошение об отставке", - говорится в заявлении, подписанном и.о. председателя НС, вице-спикером Акопом Аршакяном.

"Дорогие коллеги, сообщаю Вам, что согласно части 8 статьи 17 закона Республики Армения "Об Аудиторской палате", сегодня представил председателю Национального Собрания заявление о своей отставке с поста председателя Аудиторской палаты", - отметил Левон Йолян, сообщается на сайте АП.

Он отметил, что в период его председательства Аудиторская палата работала с большой ответственностью и преданностью, сохраняла приверженность политическому нейтралитету, а не скандальным политическим заявлениям. "За это время было сделано все возможное, чтобы в палате работали преданные своему делу профессиональные и честные специалисты. По личным причинам принял решение о завершении срок своих полномочий немного раньше", - написал Йолян.

Левон Йолян поблагодарил премьер-министра Армении, правительство и Национальное Собрание, бывших и нынешних коллег за совместную работу.

Парламент Армении избрал Йоляна на пост председателя Аудиторской палаты (прежнее наименование - Контрольная палата) Армении в 2017 году. За его кандидатуру тогда проголосовали 99 из 101-го депутата. На этом посту он сменил Ишхана Закаряна. Глава Аудиторской палаты Армении избирается сроком на 6 лет. Ранее Йолян занимал пост министра энергетики Армении.