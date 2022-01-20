Четверг, 20 Января 2022 11:26

АрмИнфо.Председатель НС Армении Ален Симонян на встрече со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси представил последовательный прогресс, достигнутый Республикой Армения в укреплении демократических институтов и верховенства права после Бархатной революции 2018 г.

Как сообщает пресс-служба НС, в ходе встречи Симонян подчеркнул усилия властей и парламента Армении в борьбе с коррупцией, повышению прозрачности и подотчетности, а также роль свободных и справедливых выборов в обеспечении необратимости реформ.

При этом он обратил внимание коллеги на то, что в 2018-2021 гг. Армения улучшила свой индекс восприятия коррупции в Transparency International с 35 до 49, а по оценкам Freedom House глобальный индекс свободы зафиксировал положительный рост. Стороны подтвердили, что демократия является одной из важнейших основ армяно-американского сотрудничества.

Председатель НС представил ряд законодательных реформ в Армении в конкретных сферах.

Спикер армянского парламента проинформировал своего коллегу о нынешнем этапе нагорно-карабахского конфликта и ситуации в регионе после 44-дневной войны. Он подтвердил готовность Армении работать во имя прочного мира и безопасности в регионе. Симонян подчеркнул, что власти Азербайджана продолжают открыто угрожать суверенитету и территориальной целостности Республики Армения, посягать на ее территорию. Стороны согласились, что окончательное урегулирование карабахского конфликта может быть достигнуто только путем мирных переговоров под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Также обсуждены вопросы, связанные с немедленным освобождением Азербайджаном армянских военнопленных, а также открытием всех коммуникаций в регионе.

Собеседники коснулись укрепления армяно-американских межпарламентских связей и наметили пути расширения сотрудничества в этом направлении. В данном контексте Председатель НС высоко оценил деятельность группы Конгресса по армянским делам, имеющей межпартийную поддержку и играющей ключевую роль в укреплении этих отношений. Симонян выразил признательность Пелоси и всем ее коллегам за ценный вклад в признание Геноцида армян и принятие соответствующей резолюции.

В ходе встречи Нэнси Пелоси за значительный вклад в укрепление и развитие армяно-американских дружественных отношений была награждена Орденом Почета по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РА и США.