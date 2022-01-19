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АрмИнфо.США предоставили Армении оборудование для мобильного госпиталя на общую сумму в 665 тыс долларов. В церемонии передачи медицинского оборудования в Центральном военном госпитале ВС РА приняли участие Посол США в Армении Линн Трейси и бригадный генерал авиации, заместитель директора Европейского командования США по планированию, политике, стратегии и готовности Эдвард Вон.
Как сообщается в официальном пресс-релизе посольства США, пожертвование предоставлено в рамках Глобальной миротворческой инициативы США. Оборудование включает дефибрилляторы, рентгеновское оборудование, палатки, генераторы, фонари и другие необходимые предметы.
<Это оборудование поможет Вооруженным силам Армении спасать жизни, предоставляя военнослужащим наилучшую медицинскую помощь. Это мероприятие еще раз демонстрирует партнерство Соединенных Штатов с нашими армянскими коллегами>, - сказал на церемонии генерал Вон. Он добавил, что событие знаменует собой новую главу в многолетнем партнерстве с Арменией, направленную на укрепление потенциала Армении в области гражданской обороны, военно-медицинской помощи и реагирования на стихийные бедствия. Он напомнил и о помощи директората Европейского командования ВС США, оказанной Армении в рамках борьбы с коронавирусной пандемией.
Помимо присутствия на церемонии передачи оборудования, генерал Вон также встретился с рядом высокопоставленных должностных лиц Министерств обороны и Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении, обсудив с ними вопросы армяно-американского сотрудничества в сфере безопасности.
|США предоставили Армении оборудование для мобильного госпиталя на сумму 665 тыс долларов
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|Главы МИД России и Ирана обсудили вопросы региональной повестки
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