Среда, 19 Января 2022 18:01

АрмИнфо. Прошло 15 лет со дня вопиющего убийства в Стамбуле турецкого журналиста армянского происхождения, главного редактора газеты "Акос" Гранта Динка, однако виновники этого преступления по сей день не понесли наказания.

Известный журналист, чья газета была рупором тех, кто боролся за признание Геноцида армян и за армяно-турецкое примирение, был убит 19 января 2007 года в Стамбуле перед зданием редакции своей газеты "Акос". Его убийство взбудоражило международное сообщество.

Несмотря на то, что турецкие власти инициировали судебный процесс, заказчики преступления так и не были установлены. Суд приговорил только самого убийцу - Огюна Самаста к лишению свободы сроком на 22 года 10 месяцев, и Ясина Хаяля, обвиняемого в подстрекательстве к убийству - к пожизненному заключению. 17 сентября 2013 года судебный процесс возобновился. А 19 января 2015 года в рамках дела был арестован экс-начальника полиции Джизре Эрджан Демир, однако следствие до сих пор не завершилось, а заказчик не найден. Согласно решению Европейского суда по правам человека, власти Турции нарушили право Гранта Динка на жизнь и право на свободу слова. ЕСПЧ приговорил Турцию к выплате 133 тысяч евро семье Гранта Динка.

За два до убийства в интервью РИА Новости, на вопрос не страшно ли ему, Динк, в частности заявил: <Конечно, страшно. Если хотите знать точно, то страх сопровождает меня ежедневно. Вы когда-нибудь наблюдали за голубем? Он все время вращает головой, вздрагивает при каждом шорохе и готов при малейшем поводе улететь прочь. Это нельзя назвать жизнью, только я, в отличие от голубя, не могу никуда улететь>.

Грант Динк родился в 1954 году в турецкой провинции Малатия. Ему было семь лет, когда родители перевезли его в Стамбул. Среднее образование он получил в армянской школе в Стамбуле. Окончил Стамбульский университет, получив специальности зоолога, а затем и философа. Начиная с 1996 года, Динк возглавлял газету <Агос>, выходящую на турецком и армянском языках.

53-летний Динк получил известность в Турции тем, что писал на острые темы, в частности, о Геноциде армян. За это он неоднократно подвергался судебным преследованиям. В 2005 году его приговорили к шести месяцам тюрьмы по статье <оскорбление турецкой нации>, но затем обвинения были сняты. Журналисту неоднократно угрожали физической расправой, прежде всего, представители ультраправых турецких организаций.