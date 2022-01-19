Среда, 19 Января 2022 17:56

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 20 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 школа N139 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилой дом 1/5 в кв. ‘Саят-Нова”, жилой дом 43 в кв. ‘Нарекаци” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; частично улицы Сари Тага 6-21, жилые дома 21/1, 25, 27 на улице Ер.Кочара, жилой дом 57/19 на улице Заваряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 абоненты (не являющиеся жильцами) на 1-ой улице Аванесова;

11:00-17:00 жилой дом 39 на пр. Тиграна Меца, собственный дом 80 на улице Атояна, жилые дома 7, 9, 11 на улице Эребуни, собственные дома 13-64 на 22-ой улице, 31-54 на 24-ой улице, 36, 38 на 26-ой улице Нор Ареша; квартиры 1-45 жилого дома 22 и жилые дома 24, 26 на улице Эребуни; жилые дома 70, 72, 59/1, 59/2 в кв. “Айгедзор”, собственные дома 51/1, 53/2, 53/4, 72/1, 78А в кв. “Айгедзор” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 51/1, 53, 59 на пр. Баграмяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здания общежитий N2, 3 на улице Неркин Шенгавита 9, жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на 1-ом переулке улицы Ширак, жилой дом 14 на 2-ом переулке улицы Ширак, жилые дома 1, 3 на улице Шарури и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 6, 8, 8/2, 10, 12, 14, 20 на улице Шираза, улицы 1, 3, 6 в кв. “Ахтанак” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

10:00-16:00 села Баграмян, Норакерт, Айгек;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично улица Араратян в городе Веди;

10:30-14:00 частично улица Абовяна в городе Арташат;

10:30-16:00 частично село Бердик;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично улицы Камо, Алавердяна в городе Вайк;

11։00-15։00 частично квартал “Нораван”, частично улица Прошяна, частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично села Гегашен, Котайк и Зар; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично кварталы “Х.Абовян”, “Паруйр Севак” в селе Ариндж;

в Тавушской области:

10:00-11:00 село Гетаовит, станции сотовых операторов “Виваселл-МТС”, “ВЕОН Армения”, “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Иджеванском регионе;

11:00-12:00 ТП железной дороги, воинская часть, питьевая насосная станция и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Иджеванском регионе;

в Сюникской области:

10:30-16:30 улица Анкахутян в городе Горис;

12:30-17:30 частично квартал “Арегуни”; село Караундж.