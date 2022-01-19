Среда, 19 Января 2022 17:55

АрмИнфо.В Ереване стартовал судебный процесс в отношении бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна, начальника Генштаба ВС Армении Артака Давтяна, бывшего заместителя начальника Генштаба ВС Армении Степана Галстяна, предпринимателя Давида Галстяна (<патрон Даво>) и других, обвиняемых в приобретении некачественного вооружения для нужд армии.

Заседание проходит под председательством судьи Манвела Шахвердяна за закрытыми дверями. Как сообщало ранее АрмИнфо, уголовное дело в отношении экс-министра обороны Армении Давида Тонояна и других (бывшего замначальника Генерального штаба Степана Галстяна, бизнесмена Давида Галстяна и еще 4-х человек) с обвинительным заключением было направлено в суд 10 января.

Тонояну предъявлено обвинение по п.1 ч.3 ст. 179 УК РА, Артаку

Давтяну - по ч. 3 ст. 375 УК РА, Степану Галстяну, Аветику

Мурадяну, Владимиру Бабаяну и Артему Амбаряну - по ч. 3 ст. 375 УК

РА и по ч.1 ст. 314 УК РА, а Давиду Галстяну, п.1, ч.3 ст. 178 УК РА

и п. 1 ст. 325 УК РА. Напомним, что суд общей юрисдикции Еревана 30 сентября 2021 года удовлетворил ходатайство следователя о применении

ареста в качестве меры пресечения в отношении бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна сроком на два месяца. Тоноян, обвиняемый в хищениях в особо крупных размерах и служебном подлоге вины не признает.

Тоноян был арестован в рамках расследуемого СНБ РА уголовного дела, возбужденного по факту злоупотребления должностными полномочиями и совершения служебных подлогов высокопоставленными должностными лицами МО и вооруженных сил РА в процессе поставок боеприпасов для нужд ВС. "В рамках вышеуказанного уголовного дела по подозрению в хищении в особо крупных размерах задержаны Давид Тоноян, занимавший пост министра обороны РА в 2018- 2020 годах, а также директор организации-поставщика Давид Галстян. В тот же день оба были привлечены в качестве обвиняемых в хищении денег в особо крупных размерах - 2,277,323,840 драмов и фальсификации, совершении общественно опасных деяний, и представлены ходатайства в суд для избрания меры пресечения в виде ареста", - говорилось тогда в сообщении СНБ РА.

В рамках уголовного дела был задержан, а затем заключен под стражу заместитель начальника Генштаба ВС РА Степан Галстян. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие материальные последствия, и совершении подлога.