Среда, 19 Января 2022 16:49

АрмИнфо. Президент Исламской Республики Иран аятолла Эбрахим Раиси в среду прилетел в Москву. Главу иранского правительства в аэропорту встретили министр энергетики России и председатель совместной комиссии Ирана и РФ Николай Шульгинов и замминистра иностранных дел страны Игорь Моргулов.

Как сообщает ИРНА, встреча лидеров Исламской Республики и России состоится через час.

Двухдневный визит иранского лидера в Москву состоится по приглашению российского президента Владимира Путина в целях развития политических, экономических и культурных связей. Планируется обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также актуальные международные и региональные темы. Кроме того, имеется в виду уделить внимание проблематике выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Раиси выступит с речью на пленарном заседании Госдумы в четверг. Встреча с иранцами, проживающими в Москве и российскими бизнесменами стоят на повестке дня иранского президента.

Чрезвычайный и полномочий посол Ирана в РФ Казем Джалали назвал визит президента в Москву поворотным моментом в отношениях между двумя странами.

Напомним, министры иностранных дел, нефти и экономики Ирана также составят компанию иранскому президенту на переговорах.