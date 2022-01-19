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 Среда, 19 Января 2022 15:44
Марианна Мкртчян

Омбудсмен Арцаха: Политика Баку пропаганды ненависти к армянам и поощрения убийств имеет четкую хронологию

Омбудсмен Арцаха: Политика Баку пропаганды ненависти к армянам и поощрения убийств имеет четкую хронологию

АрмИнфо. Политика Баку пропаганды ненависти к армянам и поощрения убийств имеет четкую хронологию. Об этом говорится в заявлении офиса Омбудсмена Арцаха.

В офисе ЗПЧ НКР отмечают, что 32 года назад, 13-19 января 1990 года, с явного дозволения и поддержки азербайджанских властей в Баку была осуществлена систематизированная и массовая резня армянского населения. " В течение недели в результате этих зверств сотни армян были убиты, сотни тысяч армян были обездолены и подвержены пыткам. Армянское население Баку и других городов под прямой угрозой их физическому существованию вынужденно переселились и как беженцы нашли убежище в Арцахе, Армении и других странах мира, так и не получив международного статуса и поддержки.

На протяжении многих лет армянское культурное наследие в этих территориях подвергалось вандализму и осквернению, а их историческая ценность и значение искажались азербайджанскими властями, приспосабливая к своим политическим целесообразностям. Осуществление, поощрение и героизация убийств армян властями Азербайджана, к сожалению уже и азербайджанским обществом носит системный, масштабный характер, имеет четкую хронологию - резня в Баку в 1905 и в 1918гг., в Сумгаите в феврале 1988 года, в Гандзак-Кировабаде в ноябре того же года, в 1990-х годах снова в Баку и Мараге, героизация Рамиля Сафарова, убившего Гургена Маргаряна топором в 2004 году, азербайджанская война в Апрель 2020 г. Убийства мирных жителей и пытки армянских военных во время апрельской войны в 2016 году и азербайджано-турецкой агрессии в 2020 году являются неопровержимыми доказательствами систематической политики пропаганды антиармянской ненависти и ее последствий. Из-за многолетнего отравления общества властями нетолерантность, ненависть и жажда убивать армян, вандализм в отношении армянского культурного наследия и осквернение памятников в Азербайджане стали не только государственной, но и национальной политикой. Это факт, против которого безотлагательность принятия мер закреплена и в решении Международного Суда ООН.

Под лживыми лозунгами установления мира в регионе азербайджанские власти продолжают совершать повсеместные и широкомасштабные нарушения прав армян Арцаха, различными методами создавая атмосферу страха, отчаяния, нарушая нормальную жизнь в Арцахе, изолируя народ Арцаха от мира. Много материалов, подтверждающих преступления, совершенные армянами против Азербайджана, но нужен только беспристрастный и мужественный взгляд, чтобы все это увидеть и дать надлежащую оценку. К сожалению, эти преступления до сих пор не получили четкой правовой оценки со стороны международного сообщества. Эта безнаказанность является одной из главных причин, почему Азербайджан позволяет себе грубо нарушать нормы международного права, с ненавистью говорить о целом народе, не опасаясь того, что может быть привлечен к ответственности. Руководствуясь фундаментальным принципом всеобщности прав человека, стремясь к безусловному соблюдению этого принципа и восстановлению справедливости, в целях предотвращения новых преступлений мы будем и впредь требовать осуждения преступлений против армян",- отмечается в заявлении офиса Омбудсмена.


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