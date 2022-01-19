Среда, 19 Января 2022 15:01

АрмИнфо. Студенты медучреждений, обучающиеся по госзаказу, будут направлены на работу в областные больницы и поликлиники на определенный срок.

Проект изменений в законе "О медицинской помощи и обслуживании населения" в первом чтении представил в парламенте депутат от "Гражданского договора", председатель депутатской комиссии по вопросам здравоохранения, соавтор документа Нарек Зейналян.

По его словам, планирование человеческого потенциала в сфере здравоохранения является одной из важнейших функций системы, посредством которой уполномоченный орган обеспечивает стабильность, преемственность и непрерывность медицинской помощи и услуг. Так, согласно статистическим данным, количество врачей в Армении равно среднемировому показателю, то есть на 10 000 жителей приходится 35 врачей. При этом есть проблема неравномерного распределения врачей в регионах и в Ереване - в столице на 10 тысяч жителей приходится 98 врачей, в регионах - несколько раз меньше. На сегодня в рамках программы Минздрава врачей временно направляют в регионы, с сохранением зарплаты. Тем не менее на участие в ней соглашаются лишь порядка 10% врачей. В результате, по всей стране есть потребность в среднем медицинском персонале.

Согласно предлагаемому регулированию, если в рамках целевых программ лицо поступает в средне-профессиональное или высшее медицинское учреждение либо проходит последипломное образование, а государство оплачивает их обучение, решает вопросы их трудоустройства, то они будут обязаны работать в медицинском учреждении, определенном уполномоченным органом. Нарек Зейналян отметил, что для тех, кто заключит договор с медицинским учреждением, определенным уполномоченным органом, предусмотрены также социальные гарантии.