Среда, 19 Января 2022 13:03

АрмИнфо.Никто не может дать гарантий, что новой войны в зоне нагорно-карабахского конфликта не будет. Это невозможно гарантировать. Об этом 19 января в ходе пресс-конференции в Степанакерте заявил глава МИД Арцаха Давид Бабаян на просьбу дать оценку угрозам президента Азербайджана Ильхама Алиева развязать третью войны.

Но, продолжил главный дипломат Арцаха, есть вероятность начала войны, однако в данном контексте, она очень мала.

<Почему? Во-первых, нападение на Армению официальное, широкомасштабное - я не имею ввиду разного рода провокации, устраиваемые азербайджанской стороной на границе - будет означать фактически нападение на ОДКБ, и не может остаться незамеченной. Мы видели последние события в Казахстане, и первую рода реакцию такого рода со стороны ОДКБ. То есть нападение на Армению будет означать нападение на ОДКБ, по крайней мере на Россию. Это, что касается Армении. Особенно если еще и будет поддержка со стороны Турции. Что касается Арцаха, как вы знаете, мир и стабильность здесь поддерживаются, в том числе и российским миротворческим контингентом. То есть нападение на Арцаха автоматически означает нападение на российский миротворческий контингент, и опять-таки, на Россию. В данном контексте это уже будет другая война>, - сказал глава МИД НКР, еще раз подчеркнув, что это уже не будет война между Армений и Азербайджаном и Арцахом и Азербайджаном.

Дипломат считает, что вряд ли в Азербайджане этого не понимают. Исходя из вышеперечисленного, по словам Бабаяна, на данном этапе начало широкомасштабных боевых действий маловероятно.

При этом глава МИД НКР убежден, что если бы исламисты и пантюркисты добились своих целей в Казахстане, тогда бы вероятность начала четвертной войны была бы стопроцентной. <А сейчас эта вероятность очень мала>, - подытожил он.