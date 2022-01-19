Среда, 19 Января 2022 12:21

АрмИнфо.Министр экономики Армении Ваан Керобян утверждает, что шутил, когда говорил, что подаст в отставку, если по итогам 2021 года не удастся обеспечить двузначный рост ВВП. Глава минэкономики также удивляется, почему с той же принципиальностью его оппоненты не "стучаться в двери" МВФ, ВБ и других международных организаций, когда они ошибаются в своих прогнозах.

Так, 19 января на заседании парламента, оппозиционный депутат Арегназ Манукян поинтересовалась у министра, когда он собирается подать в отставку, включив соответствующую запись, где Керобян обещает покинуть пост в случае необеспечения двузначного экономического роста. Тем временем, по ее словам, 2021 год Армения закрыла с двузначным ростом лишь по линии повышения индекса потребительских цен на ряд товаров.

"Запись, которую вы включили, неполная. И если вы будете любезны включить всю запись, всем будет ясно, что фраза была сказана в шуточном контексте. Но я хочу задать другой вопрос, вы столь же принципиальны стучите, например, в двери Международного валютного фонда, Всемирного банка, Азиатского банка развития, всех других международных организаций, которые делали прогнозы и ошиблись в них намного больше, чем я, чем мы", - в ответ заявил глава минэкономики Армении.

Напомним, что ранее Ваан Керобян заявлял, что сделал данное заявление с целью воодушевить бизнес. Керобян напомнил, что был назначен министром 26 ноября 2020 года и на тот момент "надо было попытаться вытащить людей из этого негатива, потому что экономического роста можно было добиться только благодаря оптимизму. И невозможно было мотивировать людей на созидание, если все очень плохо и темно. Мне нужно было, в первую очередь, пробудить в людях надежду о том, что наша страна имеет будущее", - заявил он. Керобян отметил, что в то же время сам был уверен, что темные дни обязательно будут преодолены. Он подчеркнул, что в этом плане трансляция "шокового оптимизма" существенно могла увеличить возможности экономического подъема и так, по мнению министра, и случилось.